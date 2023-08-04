公司周轉不靈沒發薪 還拿借據跟員工「協商借錢」網全傻眼

上班族最期待的就是每個月的發薪日，但如果在發薪日沒有拿到薪資，或者公司延後給付薪水，其實按照《勞基法》規定，勞工局可以命令老闆付薪水。日前就有位網友指出，他公司不僅付不出薪水，還要跟員工借款，讓許多人看傻眼，直呼「快點去報告給勞工局」。

一名網友在「爆料公社」發文指出，他公司7月突然說「發不出薪水」，還寫了一張「勞雇雙方協商借薪協議書」，要跟員工借錢。內文提到「因為景氣影響，在不違反勞動基準法等相關法規前提下，配合甲方在公司資金不足的情況下，可向員工借款」，讓原PO傻眼發問「公司要我們把薪資70%借給他們，我才剛進去不久，該怎麼辦？他們要我們『共體時艱』，這樣正常嗎？」

對此，網友回應「你可以不簽啊，趕快離職就對了」、「先找工作再提離職，薪水不給要找勞工局」、「工作就是為了賺錢和養家，又不是去上身體健康的，一定要提離職，千萬別簽這種協議書，趕快報告給勞工局」、「如果不缺錢可以借公司啊，可是就會換老闆不積極了，最後你還是換工作」、「沒發薪水就適用勞基法，如果借他們錢就是民法，你可以自己想看看，待越久的話，損失會越多」、「沒錢誰要工作？直接請勞工局介入」。

根據《勞基法》第27條規定：「雇主不按期給付工資者，主管機關得限期令其給付」，如果老闆一直遲發薪水，主管機關也可以對老闆處以2萬元至100萬元的罰鍰。