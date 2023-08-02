辦公室如菜市場！新鮮人嘆「該怎融入同事話題？」 過來人給建議

剛到一個新環境時都會有個適應期，一開始總是會不知道該如何與他人相處。一名網友是剛畢業的新鮮人，辦公室的同事都是30幾歲的姐姐且都有小孩了，常常在辦公室聊天，但話題都對不上，於是想問問網友們，「新人應該怎麼和其他人相處？」。

一名網友在Dcard「工作版」發文，她是剛畢業的新鮮人，同事都是大概30幾歲的姐姐，他們也都有小孩了，早上進公司時常常聽到他們的話題都是圍繞在小孩和遊戲上，「她們只要有空，都會把辦公室當菜市場」，於是想問問應該如何適應，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「我自己是比較內向+慢熟，以下供參，進入新職場先安靜觀察，和其他人碰面時微笑點頭/打招呼，通常正常同事也會回應你，等彼此熟悉之後自然就會加減聊一兩句了，沒有很想跟人混熟就戴起耳機吧」、「想增進關係就一起在加入話題，如果你不敢開口的話，可以先在旁邊默默的聽，有問題可以發問，但是因為妳剛入職而已，我覺得可以先把重心放在工作上面喔！」、「覺得就做好自己的工作為第一優先，不要當雷包，就好，等認同你的實力且需要你幫忙時，自然會跟你好的」。

有網友則分享自身經驗，「跟我一模一樣耶，我身邊都是30～60歲的同事，我都做好我自己的事，他們有cue到我我就回，沒要找我我就做自己的事」、「我同事幾乎也是30幾歲有家庭有小孩了，基本上不知道聊什麼，也怕越界說錯話，還好同事人都很好，會主動開話題、偶爾寒暄幾句，但不會太深入，辦公室八卦真的多，有些事聽聽就好不要摻和進去，準時上下班，環境單純就好～」、「我今年開始工作進一間大型傳產公司，平均年齡四、五十，辦公室氛圍就像菜市場很有人情味，但我本人蠻喜歡這種感覺，其實習慣就好吧」。