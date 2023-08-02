過半上班族1原因想跳槽 加薪這數字才考慮留？「這行業」成轉職熱門首選

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文／陳羿郿

最近是否冒出「轉職」念頭？1111人力銀行發布調查結果顯示，在下半年度，不考慮轉職的上班族僅占12.9%，整體而言，就業市場中有將近7成3的潛水求職者伺機而動。



52.8%為了加薪而轉職 期待加薪7,539元

根據調查，想轉職的原因前五名分別是：追求更好的薪資居冠（38.2%），其次則是公司制度不佳（23.9%）、無升遷機會（17.2%）、年終不理想（15.3%）以及職業倦怠（14.4%）。

對於下一份工作的薪資底線，有52.8%是為了加薪而轉職，有37.7%接受薪資平移，甚至有9.5%坦言降薪也接受。整體而言，期待轉職後的薪資平均增加7,539元。員工頻繁流動，容易造成企業人力成本的虛耗，因此常藉由加薪方式來留住優質員工，本調查指出，上班族認為，公司若要慰留，平均得要加薪5,984元才得留住人才，相較於去年7,519元，明顯向下修正20%。

「工程師」成轉職熱門關鍵字 上班族最想進「資訊科技業」

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近半年內（2023/02/02～2023/07/31）「轉職」的熱門關鍵字，包括離職、履歷、求職、薪資等，其中工程師職業備受討論。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

調查也指出，景氣外冷內熱，上班族最想轉進的工作領域，由「資訊科技業」奪冠，其次則是工商業服務（金融業）以及民生服務業。顯見科技業的薪資福利、金融業的穩定有保障，以及求才若渴的民生服務業，都是有意轉職者在下半年度的產業首選。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月02日至2023年07月31日。