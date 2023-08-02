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文／戴婧雯

在經歷疫情肆虐全球後，各家航空業睽違數年終於開放空服員招新，並維持一貫的高品質低錄取率；以華航為例，時隔3年首次招新，短短一周內就吸引近四千名考生報考，錄取率只有3％，可見考取空服員並不簡單。一名網友今年成功考上空服員，通過受訓階段後，目前處於試用期，卻產生了離職的念頭，發文抱怨：「很想離職⋯又覺得放棄這得來不易的機會很可惜」。

種種原因惹壓力上身 邊讀邊哭想辭職

原PO過去從事辦公室行政工作，經歷考試和受訓後，終於進入試用階段；這時候原PO卻發現空服員是一份壓力極大的工作，每次應付航前簡報（專業知識抽問）讓原PO非常焦慮，光是坐在簡報室裡就忍不住渾身發抖；上飛機後還要與不同的同事相處，如果原PO遇上嚴格又冷漠的學長都會想原地大哭；原PO也自認自己的性格比較散漫，因此常覺得自己並沒有那麼適合航空業：「有時候被罵了或被誤解，也沒辦法替自己辯駁，只能乖乖說好，心裡真的很委屈⋯」。

現在原PO在每趟飛行前都會邊讀書邊哭，產生了離職的念頭，卻又覺得放棄掉得來不易的機會太可惜：「不知道是還在陣痛期還是真的不適合這份工作，好懷念之前辦公室生活。」於是到Dcard發文，希望可以獲得其他人的幫助。

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網友暖心打氣加油 建議設短期目標度過適應期

貼文PO出後，許多網友暖心為原PO加油打氣，：「先不要放棄！加油！給妳滿滿正能量」、「給你加油加油，再撐一陣子看看好嗎？過了陣痛期還是不喜歡的話再來想退路，給自己一個走遍世界的機會」、「每個工作的起頭都會有痛苦期，熬過去就會是自己的」；

網友也建議原PO可以為自己設個期限，若到期限還是無法克服心理壓力，再選擇離職也不遲：「沒有任何工作值得賠上自己的身心健康，期限到了如果還是覺得無法克服不能適應的話就華麗退場吧」、「如果是剛開始的適應期 妳要不要給自己一個期限，超過一個期限還是這樣我覺得妳應該就不適合這份工作就離職吧」、「如果是我，我會設個期限，在那之前，邊飛邊找解決的方法；如果真不行，就將違約金準備好，確定離開後不會後悔的話，就去做吧」。

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航空業新人及學長姐也出馬 強調做好本份最重要

航空業學長姐和應屆空服員也現身留言區，為原PO分享自身經驗：「我也應屆考上空服，真的別草莓啦！外面的工作一堆更辛苦的」、「我受訓進去一個月就受不了離開了」、「我是過了合約就離職了，上班的時候都覺得很痛苦壓力很大，但離職後覺得這段飛行的回憶回想起來還是很美」。

一名似乎是擔任空服員的網友也安慰原PO，剛上線一定會比較壓力，表示手冊內容複雜，一時半會也不可能背起來：「每個月的重點考試跟今天機型的問答，不要出錯就好」；而針對學長姐的部分，網友也提醒原PO做為新人，把自己的本份做好即可，不需要特別和學長姐聊天，也不用特別配合前輩自創的各種SOP；更強調原PO離職需要賠違約金，不如慢慢嘗試，撐過去就會迎來一片海闊天空：「你那麼認真在準備，一定沒問題的。」

image source：翻攝自Dcard

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