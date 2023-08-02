「以為做餐飲業可以無腦」 雷包女家裡蹲半年哭了：沒辦法在這社會上生存
一名網友自覺天生雷包，做什麼工作都做不好，因此在Dcard論壇發文抒發心情。她說以為餐飲業無腦的也可以做，但還是覺得自己雷得要死，而且已經在家裡蹲半年了，一直認為沒辦法在這社會上生存。
最近，她又鼓起勇氣打算重新開始，結果還是很笨，很難知道該做什麼事，也常搞不清楚狀況。她難過發問說「有什麼工作是不會雷到人的，我真的不想要拖累別人…。」
底下有網友回覆認為餐飲業很辛苦也必須要有腦，人際互動、速度不能慢、記憶力要好，有網友建議原po如果生活財務方面沒有困難的話，可試著先從工讀生開始，習慣後轉正職，並筆記自己記不起的事。
原po則回應道，「態度有擺正，我其實被罵也沒關係，就是沒辦法掌握情況很心累，會試試看觀察跟做筆記的。」
有人認為她只是沒遇到一個有耐心的老闆，「我之前就遇到一個好的，全家店長，他超有耐心的教導」，還有人建議她可以去地方就業中心媒合。
也有其他人表示，可以去夾娃娃機店工作，有的比較大間的那種有服務人員的，看他們工作大多是開機台喬位置而已。「來種田，每天跟植物互動就好」、「來倉管，每天跟貨為伍，做完可以休息，時間到直接下班」、「妳比較適合重複性質的工作，例如作業員。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言