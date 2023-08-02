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「以為做餐飲業可以無腦」 雷包女家裡蹲半年哭了：沒辦法在這社會上生存

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友自覺在工作上是大雷包，常常容易搞不清楚狀況。 示意圖／ingimage
一名女網友自覺在工作上是大雷包，常常容易搞不清楚狀況。 示意圖／ingimage

一名網友自覺天生雷包，做什麼工作都做不好，因此在Dcard論壇發文抒發心情。她說以為餐飲業無腦的也可以做，但還是覺得自己雷得要死，而且已經在家裡蹲半年了，一直認為沒辦法在這社會上生存。

最近，她又鼓起勇氣打算重新開始，結果還是很笨，很難知道該做什麼事，也常搞不清楚狀況。她難過發問說「有什麼工作是不會雷到人的，我真的不想要拖累別人…。」

底下有網友回覆認為餐飲業很辛苦也必須要有腦，人際互動、速度不能慢、記憶力要好，有網友建議原po如果生活財務方面沒有困難的話，可試著先從工讀生開始，習慣後轉正職，並筆記自己記不起的事。

原po則回應道，「態度有擺正，我其實被罵也沒關係，就是沒辦法掌握情況很心累，會試試看觀察跟做筆記的。」

有人認為她只是沒遇到一個有耐心的老闆，「我之前就遇到一個好的，全家店長，他超有耐心的教導」，還有人建議她可以去地方就業中心媒合。

也有其他人表示，可以去夾娃娃機店工作，有的比較大間的那種有服務人員的，看他們工作大多是開機台喬位置而已。「來種田，每天跟植物互動就好」、「來倉管，每天跟貨為伍，做完可以休息，時間到直接下班」、「妳比較適合重複性質的工作，例如作業員。」

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