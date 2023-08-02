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上班第二天就被異地放生 「通靈系OL」抓狂：還嫌我穿著不得體

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖與新聞人物無關，圖為台中高鐵站。圖／聯合報系資料照（記者趙容萱攝影）
示意圖與新聞人物無關，圖為台中高鐵站。圖／聯合報系資料照（記者趙容萱攝影）

職場環境友善程度，常是社畜們用來評估是否久留的標準，然而有位OL就遇到不友善同事，剛到職就疑似被招待一頓「下馬威」，還批評她穿著不得體，讓穿著襯衫褲裙的她爆氣譙「應該是我今天長得特別不得體吧！」。

原PO前天（7月31日）剛到新公司報到，卻沒有妥善的新人訓練，同事、環境都很陌生，工作沒人交接，連工作系統都沒開通，她只能發呆一整天，直到下午4點才臨時通知要買隔天的高鐵票南下至台中出差，但也未告知出差內容，「單純要我通靈」。

她抱怨，從頭到尾沒給議程或會議通知，到現場才知道要協辦說明會，會議前她想拿罐公司準備的瓶裝水，被同事阻止「只能給出席者」，改向會場服務人員要水，又被嫌「太麻煩別人」。好不容易忍耐到結束要回家時，又發現前一天跟她說「回程票先不用訂」的同事們竟都已經買好回程高鐵票，把她一個人放生在台中高鐵站，讓她直呼「從沒遇過這麼誇張的事」。

離譜的工作經驗讓旁觀的網友都急喊「塊逃啊」，認為這種公司不值得浪費時間，「什麼破同事啦」、「請離職，現在立刻馬上」、「原來職位是通靈師啊」、「真的太誇張了這種同事趕快離職吧」、「他們真的滿惡劣，而且沒有把公司的事情放在第一位（只想著弄人）」、「快逃！這個公司有問題，趕快騎驢找馬換一個」。

原PO後續留言表示，在被丟包台中的當天便向公司辭職，嘆「這種長期找不到人的工作真的有問題」。

高鐵 新人 職場

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