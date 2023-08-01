晚進公司職位、薪水卻較高？ 她被前輩酸「靠嘴巴吃飯」

同事之間經常會因為利益而勾心鬥角，有網友在PTT上表示，若遇公司新人沒靠山且能力普通，但因學歷高加上社交能力強，因此迅速被升職，大家是否會眼紅，並分享自己就曾被前輩酸：「靠嘴巴吃飯。」

原PO無奈透露，自己曾被公司前輩嗆「靠嘴巴吃飯」，讓她感到相當不舒服。因此好奇詢問網友，若職場出現一位年紀輕、沒靠山及實力普通的新人，但對方卻憑藉高學歷和社交能力，在短時間內便超過他人職位，薪水也高出一截，大家是否會因此眼紅。

文章底下，不少網友認為在職場上發揮社交能力很重要，「社交能力很重要的，想往上升絕對不能輕視這項強勢優點」、「可見得社交多重要」、「社交、溝通等都是軟技能，現在不是只靠硬實力的時代了」、「社交也是能力，有時還比工作實力重要。」

也有網友鼓勵原PO要有信心，不需理會酸言酸語，並建議未來可努力做出成績讓他人信服，「薪水贏才是重點，放寬心吧」、「給他說啊，又沒差。領錢時你比他開心」、「自己要有信心，別管他們怎麼說，老闆用人也是要幫助自己事業的」、「被酸靠嘴吃飯？那你就做出成績，讓人覺得你真有本事囉」。

其他網友則稱若對方實力強，自己並不會忌妒對方，「不會啊，人家有本事」、「不會，我超愛提攜後輩升遷，一堆主管都我帶出來的，職場生活非常滋潤」、「如果能力真的很強就不會」。