同事用Line提「離職」就人間蒸發 他怒轟：現在都這樣走人？

新人剛入職公司時，可能會因為沒有社會歷練，或是對新工作還不熟悉，而受到不合理對待。日前有位職場過來人教導新人妙招，指出「如果在工作時被老鳥講閒話，絕對不能離開，因為他們只是怕你搶他的工作，不能掉入老鳥陷阱」。文章曝光後，許多網友認同表示「沒錯，希望我早一點知道這種事，就不會離職了」。

2023-07-31 20:47