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同事用Line提「離職」就人間蒸發 他怒轟：現在都這樣走人？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨「同事只用手機傳訊息辭職，並沒有提前告知」，讓他工作量暴增。示意圖／ingimage
一名網友抱怨「同事只用手機傳訊息辭職，並沒有提前告知」，讓他工作量暴增。示意圖／ingimage

工作3個月內提離職不用預告期，不過通常許多人會提前告知主管、同事，避免交接工作出現問題。日前就有網友抱怨，同事請喪假6天後提出留職停薪一個月，就在假期結束的前一天突然用Line傳訊息告知「要辭職」，讓他錯愕表示「現在的人提離職都這麼隨意嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，同事請喪假6天，事後又要求留職停薪一個月來陪家人，在假期最後一天的下班前突然傳Line訊息告知「明天不做了」，讓身為同事的原PO不爽指出「你不做要早說啊！應付你的工作很忙、很累！現在的人提離職都這麼隨意嗎？傳個Line說明天不上班就再見？他是這個月第二個提離職的人」。

文章曝光後，許多網友回應「三個月內隨時走是正常的，有講就好」、「我們公司也有人陪老婆坐月子，隔天回來就說不做了，跟你差不多」、「有告知的話算負責的，上次我公司那個去買個午餐，六年了還沒回來」、「說實在，離職預告期也只是好讓同事老闆交接工作跟找新人，就算沒預告也沒辦法怎麼樣」、「按規定走的話，沒有毛病」、「連續兩個員工都走了，是不是要檢討公司？大缺工時代，不用技術類的工作來的快去的也快，很正常」、「薪水、福利夠好的話，真的很難遇到這種人」、「今天就算沒有他，你一樣也是要處理這些事，你要檢討的是為何公司不多找點人來分攤工作量？」

離職 薪水 LINE

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