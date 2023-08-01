空服員反對穿裙裝 工會遞交陳情書

針對航空業仍強制要求女性空服員穿裙子、化妝等，桃園市空服員職業工會1日到國家人權委員會門口指出，國際上鬆綁空服員的服儀規範，但大部分的國籍航空公司仍強制女性空服員穿裙子、化妝等，盼國家單位能做出規範，不讓性別平權開倒車。

但示威現場卻一度出現溝通不良的狀況，警衛一度阻擋媒體進入陳情現場，更一度警衛爆發口角，空服員工會見狀高喊：「請警察協助記者朋友進到現場，不要再有阻擋的狀況」，陳情記者會才得以順利進行。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，2013年南韓國家人權委員會更以國家的高度，公開裁定韓亞航空限制女性空服員只能穿裙子等多項服儀規範是性別差別待遇，2014年臺灣行政院也公開宣示強制女警穿裙子違反聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）。

他說，但目前台灣大多數航空公司仍限制女性空服員的儀容，更不准她們褲裝上機，形同是將「女性的儀容裝扮視為公司的產品」，已經是嚴重的性別歧視。周聖凱說，國家人權委員會是我國最高的人權機關，專門用來保護國民的憲法保障的人權，所以也到這裡訴求國家單位正視航空業性別歧視的議題。

女性空服員代表透露，台灣大多數航空企業沒有提供裙裝之外的選擇，但在空服員逃生安全的訓練過程中，卻是穿著褲裝，顯見企業清楚明白，褲裝相對符合安全規範，但卻要求空服員值勤時穿著裙裝與高跟鞋，這些恐怕都會成為重大災難發生時，成為協助乘客逃生的阻礙。

最後，桃園市空服員職業工會在到國家人權委員會門口高喊數聲「航空業要性平，人權委要認定」後，逕自走入陳情的櫃台提交陳情書，在核對資料與簽名後，完成陳情的程序。

【更多精采內容，詳見 】