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職場新人被老鳥說閒話 他揭1目的「建議撐下去」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友建議新鮮人不要被老鳥的閒言閒語打擊，鼓勵他們勇敢撐下去。示意圖/ingimage
一名網友建議新鮮人不要被老鳥的閒言閒語打擊，鼓勵他們勇敢撐下去。示意圖/ingimage

新人剛入職公司時，可能會因為沒有社會歷練，或是對新工作還不熟悉，而受到不合理對待。日前有位職場過來人教導新人妙招，指出「如果在工作時被老鳥講閒話，絕對不能離開，因為他們只是怕你搶他的工作，不能掉入老鳥陷阱」。文章曝光後，許多網友認同表示「沒錯，希望我早一點知道這種事，就不會離職了」。

一名網友在Dcard發文表示，在職場上可能會遇到一些老鳥喜歡在新人背後講閒話，這時可能會造成新人的壓力，不過原PO認為「老鳥的舉動只是怕你搶他工作，所以把你逼離開而已」，他建議「絕對不要掉入那些陷阱，要勇敢努力的待著」。

對此，網友們認同表示，「有些人很陰險，還會裝很親切，跟你獨處的時候就一直套你話，逼你講別人閒話和自己的私事，轉頭就傳遍整公司，所以現在學乖了，說自己的事一律打太極，說別人的全往好的稱讚」、「新人剛出社會難免會感到不安，如果遇到不友善的老鳥，記得要跟身邊最好的親人或朋友訴苦，不然自己承受會生出病來」、「有的人需要支持，孤獨的撐著再久還是會倒下去，有緣看到類似的文章就多多打氣加油」、「我之前待的餐廳也是，那個時候我在外場收盤子，拿進去內場，然後我就聽到主管連同其他同事都在私底下罵我，我覺得根本是故意罵給我聽的，當下真的很難過」、「跟我的處境一樣，每天被霸凌，真的好想離職」。

有些人則反向建議，在不佳的工作環境中，與其強撐不如好聚好散，「與其讓身心靈受創，還不如趕快離開有毒的環境」、「跟同事說早安跟拜拜都沒有人理我，也覺得他們討厭我這個新人，與其讓自己處在不開心的環境還不如離開，所以我離職了」、「如果遇到這種同事我覺得我不如早點離開呢，去環境友善的職場生活快樂多了」。

職場 離職

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