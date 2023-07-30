職場壓力大 中市府免付費無憂專線助破萬人次排解

職場壓力大，中市府勞工局免付費員工無憂專線開辦以來，媒合專業資源協助破萬人次排解；勞工局今天表示，諮詢問題以「職場壓力和情緒困擾」最多，一般員工及主管都有。

台中市政府勞工局發布新聞稿表示，員工無憂專線服務時間為週一至週五中午12時至晚上8時，由專業人員接線，讓勞工傾訴心聲，表達壓力及困擾，並及時提供法律、心理、職業傷病、理財諮詢等資源，協助解決問題。

勞工局以蔡姓主管為例指出，蔡姓主管在公司苦幹實熬3年，才在去年升到主管職務，初期還沉醉在升官加薪的喜悅中，沒想到這份喜悅維持不到3個月，伴隨來的卻是苦惱滿滿。

蔡姓主管表示，公司營業額要部門在短時間內達成，大量加班造成底下員工怨聲載道，他雖每天都最晚下班，但所有人都把氣往他身上發，讓他苦不堪言，並開始懷疑自身能力，最後在職場情緒爆發。

勞工局指出，蔡姓主管向無憂專線諮詢後，獲提醒壓力不能持續累積，藉專業人員協助，終於對自身情形有更深入了解，也找到適合自己紓解壓力的辦法。

勞工局表示，自民國106年起開辦免付費員工無憂專線，媒合專業資源協助，辦理至今服務人次已累計破萬；自開辦以來「職場壓力和情緒困擾」問題始終高居首位，歡迎勞工朋友多加利用，讓自己多一點解決方案、多一些心理支持。