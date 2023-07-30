太貴了啦！同事離職送她「這一物」 網曝真實含意：快收下

收到貴重的禮物應該怎麼處理？近日一名女網友透露，快離職的同事為大家個別準備小禮物，大多是餅乾、泡麵等，而自己則收到貴重的鋼筆，有點猶豫該不該退回。對此，網友們認為應該禮貌性收下，也有人透露其實送鋼筆具有「潛在意義」，引發關注。

原PO在Dcard發文表示，目前工作三年，在職場上跟大家關係都還不錯，最近某位同事離職，對方特地送給同仁們小禮物，看起來是用心個別準備，有餅乾、泡麵、髮圈、茶包等。然而原PO卻收到一個牛皮紙盒，同事請她回家再打開，原本以為是小餅乾，怎料竟是一枝看起來很貴重的鋼筆，盒子裡面也沒有附紙條或卡片。

原PO納悶表示，因為該名同事送其他人的禮物，看起來都是量身準備的，「但我工作基本上都是用電腦不用寫字，還是因為我會帶手帳當行事曆，這樣應該退回這個禮物嗎，還是就感謝收下呢？」

對此，網友們紛紛表示，「收下感覺比較好，送禮的人應該不希望對方退回來，之後可以回禮或是請吃飯」、「既然他每個人都有送，但妳的看起來比較貴重，應該是感謝妳在工作上的幫忙，這也是人家精心挑選的，退掉其實不禮貌」、「建議可以稍微查一下鋼筆的價格，然後也回送個小禮物或寫個卡片，因為妳收到的禮物特別跟別人不一樣，是對方的心意」、「怎麼會有退禮物這個想法，要是我是那位同事會滿難過的」。

另外，也有網友透露，送鋼筆其實有祝福工作順利、生意興隆，或是期望雙方保持聯繫的含意，建議原PO收下。