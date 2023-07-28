上班族「被全公司邊緣」崩潰求助 過來人反讚爆：賺爛了

很多上班族覺得職場最難的事是維持人際關係，良好的人際交往能力有助於提高工作效率。一位上班族崩潰表示，公司協理即將退休，同事們共同寫了卡片，直到協理在群組裡謝謝大家，他才知道有此事，感覺被全公司邊緣化很挫折，上網求助該怎麼辦？貼文曝光，眾多網友齊聲「這樣才好，傻傻的」。

一位上班族網友在《PTT》以「被公司邊緣怎麼辦」為題發文求助，內容是公司協理下個月要退休了，同事們一起寫了張祝福卡片送協理，但卻沒有人通知他，直到協理在群組裡跟大家道謝，他才知有此事，自覺「完完全全被公司跟同事們邊緣了」，感到相當崩潰，問網友「怎麼辦？」

貼文曝光，許多網友表示「羨慕」，留言「這樣才好，傻傻」、「簽名這種事越少越好」、「人際交流很累人的好嗎」、「職場邊緣才好 其他人只是表面」、「逢場作戲居多」、「演戲缺席，這不是什麼壞事」、「爽啊 不用出錢送離職禮物」、「賺爛了、這種鳥事都沒你的事」。