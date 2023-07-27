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合理三班護病比 衛福部邀團體討論達研商共識

中央社／ 台北27日電

衛福部表示，今天邀集護理、醫院及相關團體等代表，召開研商三班護病比入法會議，達成納入特殊因素、健保VPN改三班實際護理人力填報等共識，將持續搜集實證做為研議參考。

護病比是指醫院中護理人員和照顧病人的比例，也就是平均每個護理人員照顧病人的數量，目前規定醫院採用全日平均護病比，但護理訴求訂定醫院三班護病比，也就是每一班人力依實際情況有不同比例。

衛生福利部護理及健康照護司發布新聞稿指出，今天邀集護理、醫院及醫護相關工會團體等代表，針對三班護病比入法召開會議並達成共識，包括納入特殊因素如科別，及健保資訊網服務系統（VPN）由全日平均改三班實際護理人力填報等。

照護司技正李雅琳接受媒體電訪表示，現行護病比制度是以全日平均來計算，也就是整天加起來的人力平均，而今天共識則是要朝向國外作法，訂定三班護病比標準，每一班人力都有固定照護比例的規範。

不過，李雅琳說，三班護病比牽涉醫院層級、科別等因素，未來將把特殊因素如科別、病人嚴重度、病人出入院及轉床等變動項目納入護病比研議考量，以反映實際護理人力負荷需求。

此外，健保VPN由全日平均改三班實際護理人力填報。李雅琳表示，為找出國內合理的三班護病比，今天會中第2個共識就是會開始針對醫院現況進行登錄。

李雅琳說，由醫院上健保資料庫填報每月實際提供照護的三班護理人力等結構性資料，這具有一定的強制性，在現況資料收集之後，才能進一步討論實際的人力需求及合理比例，而登錄作業預計將觀察數個月。

「三班護病比是好的方向。」李雅琳重申，相信能夠有助於護理人力的增加，會有更多人回任或留任，只是三班護病比的數字要訂多高或多低，仍得要符合第一線現況。

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