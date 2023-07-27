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同事截圖私下對話、講八卦全被長官默許 過來人喊：職場日常

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，自己遇到雙面同事，喜歡在群組講他壞話。示意圖／ingimage
網友分享，自己遇到雙面同事，喜歡在群組講他壞話。示意圖／ingimage

職場上並非所有同事都待人和善，彼此間還可能互相陷害。日前，有網友在PTT分享，自己有位同事和他很好，平時還會私訊關心他。然而，原PO卻發現對方經常講他壞話，甚至將私事告知他人。他無奈表示，因主管喜歡聽八卦，所以默許該同事的行為，心寒的原PO詢問眾網友，這是否為職場常態。

原PO透露，他算剛出社會不久，公司裡的某同事與他是好友，平時對方也經常關心原PO的私事。一年後，原PO卻意外發現，對方時常將與PO的對話紀錄截圖，分享給另一個含有主管的群組。

被原PO發現的同事，並未反省自己的作為。原PO指出，之後對方甚至重新建立群組，並在裡面大肆說原PO壞話，而對方心機的行為，也讓另一同事看不下去，主動告訴原PO對方後續的所作所為。

原PO無奈表示，只因為主管喜歡聽八卦，所以對方所做的事情皆被主管默許。貼文最後，原PO好奇詢問，職場上這樣的同事是否很多，並無奈自嘲「感謝他讓我學會絕對不要隨便透漏自己的資訊。」

許多網友紛紛表示，同事間為了利益而勾心鬥角的情況十分常見，並分享過去自身遇到的案例，「超多，所以進公司都是先講自己沒在用line、fb跟ig」、「職場日常」、「我更慘，沒人加我群組，也沒人跟我聊天，邊緣人」、「這種人很多啊，表面跟你很好，背後一直狂捅刀」。

部分網友則建議原PO平時要謹言慎行，未來可觀察同事是否值得深交，「低調做事話不多的同事可以相處啦，多多觀察，我有交到一個」、「這種搞小團體的人，建議少往來！」、「職場雙面人，謹言慎行」、「不是第一次聽到這類事，但這種行為和環境絕對不正常，快離職閃人吧」。

PTT 職場

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