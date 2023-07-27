打破新聞圈「三年魔咒」！蕭彤雯從業20年：這工作不是人幹的...但很迷人

新聞戰場的生存秘笈：熬夜、胃潰瘍，咖啡成你最好的朋友

其實我也曾不只一次想放棄，但最終還是選擇留在這個戰場上。因為我知道每種工作都是一種「選擇」，當你選擇了這份工作，就等於選擇了這樣的生活。面對想踏進這一行的年輕朋友，我一定會提醒他們必須做好心理準備：「進了新聞圈，你要承受的以及要犧牲的，都會比一般人多。這個工作其實真的沒什麼優點，許多時候，它幾乎不是人幹的工作。工時長、工作時間不固定、必須隨call 隨到。而且，精神壓力大，胃潰瘍、失眠、泌尿道發炎、便祕等諸多因為緊張與壓力而帶來的症狀，會一直跟著你。還有，你很難交朋友，交來交去都是這個圈子的。」

滿懷理想卻想逃，光鮮亮麗背後真實驅動力何在

因為以上理由，不少記者大約做三年就產生職業倦怠，有些人會選擇去度假，一段時間後再回到工作崗位；有些人則就此跟這行說再見，轉而尋覓更適合自己的工作。所以每當有人問我「當記者需要具備什麼條件」，我總會反問對方：「先說說你為什麼想當記者？」若你只是覺得新聞工作很刺激、很有趣，當主播每天可以打扮得美美的⋯⋯那我保證你做不了三年，也會想逃離。真正能在新聞圈一待十數年的人，若問他為什麼喜歡這工作？他的答案百分之百不會是「因為這個工作很刺激」。

極端工作條件下，急速成長的你，敢挑戰嗎

對我而言，即使這工作這麼辛苦，完全不人道，但相對地能讓我獲得在其他行業得不到的東西。在這樣的工作環境裡，你被逼迫著快速成長，接受超乎常人的磨練，必須在很短時間內抓出所有事情的重點，並整理成有脈絡的新聞，同時抗壓性要異於常人地高。這讓你一年抵別人三年，讓你即便很年輕，所見所聞及一身本領，就能與其他行業的資深工作者相抗衡，這是一種特殊能力。

求真若渴厭惡謊言，只有記者才能近距離觸碰真相

另外，能讓我堅持走上二十年的最重要原因，其實與我自身的人格特質有很大關係。一直以來，我對「真相」有一種近乎偏執的渴求，我痛恨「說謊」這件事。同時，我有著強烈的求知欲及正義感，對不合常理及不公不義的事，會想盡辦法探究真相。我們常說「眼見為憑」，但當你根本不在新聞現場，你所聽到的、看到的，都是第二手甚至第三手傳播，要如何「眼見為憑」？只有一種人能在新聞事件中，進行近距離的第一手觀察，那就是記者。

一則新聞鏡頭背後的多重選擇，每個選擇都影響你看見的真相

一則新聞從事情發生，到製作成一篇報導放送到觀眾眼前，其中歷經太多流程與步驟。當採訪團隊抵達新聞現場拍攝時，攝影記者已經選取「他認為」重要的畫面，之後再挑選出適合的剪成新聞畫面。文字記者在撰寫新聞稿時，會決定哪些是「他認為」的枝微末節，可以省略，所以寫出來的稿子不見得全面。進了新聞編輯室，編輯會斟酌下什麼標題，這決定了新聞要從哪個角度出擊。而主播在播報時的詞彙、情緒與態度，又可以導引觀眾以什麼面向來看這起事件。

《記者不是你想的那樣：蕭彤雯的新聞現場》書封。圖/時報出版社提供

版本百態真相獨立，不造故事只說真相

所以觀眾所接收到的「新聞」，真的並非「全面」。同樣一則報導，《自由時報》跟《中國時報》的角度竟然可以完全不同！光看標題，你可能以為這根本是兩則完全不相干的新聞。因為新聞業能距離真相近一點，能滿足我對真實的渴求。至少，當別人問我這則新聞究竟怎麼回事時，我可以講出很多被記者剪掉的畫面，或是被編輯省略的文字，試圖還原真相給你看。說穿了，這就是個愛說故事的人的心情，但我不杜撰，我只說真實的故事。

(本文摘錄自《記者不是你想的那樣：蕭彤雯的新聞現場》，時報出版，未經同意禁止轉載。)