勞動法令好難？勞動部補助開課 讓新手、違法雇主上課

勞動法令太艱澀，新手雇主霧煞煞？常不小心誤觸勞基法？為了協助新手雇主、違法雇主能進一步了解勞動法令，勞動部日前公布「勞動部補助行政機關推動勞動教育作業要點」，即起補助地方政府舉辦實體課程，邀雇主來上課。

勞動關係司司長王厚偉說，考量不少新手雇主對勞動法令很陌生，勞動部除了製作新手雇主手冊、網路課程，即日起也補助地方政府舉辦研習課程，不只新手雇主可以報名，常違法遭開罰的雇主也可透過參加講習，貼近文字不易懂的勞動法令，只要雇主多一份理解，就能少一點勞資爭議。

王厚偉強調，補助僅限地方政府舉辦實體課程，讓雇主、講師面對面，有疑惑就能現場提問、解惑。今年下半年編列總經費為200萬元，沒有預估場次，開放讓地方政府來申請補助，若成效不錯，明年將繼續推動。

根據作業要點，補助項目包括講師鐘點費、講師交通費、場地費、場地布置費、餐費等各有不同額度可申請補助。