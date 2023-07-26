他擔憂中年失業想轉職「公務員」 過來人建議一類職缺更好

許多上班族擔心中年失業，為求保障會轉考公職捧鐵飯碗。日前就有一名網友表示，他已經將近中年了，想找穩定工作不容易，除非是勞力工作如外送、保全或工地，後來評估後覺得「考公務員」是最好的選擇，因此他向網友求助「我該花心力去準備考公務員嗎？還是有更好的出路？」有過來人則建議他改考「國營」福利更好。

一名網友在PTT發文表示，他已經快中年了，想轉職其他工作也不容易，除非做勞力工作，若想踏足資訊業也不太可能，因為很多資訊人員到中年都會失業，因此他仔細考量後，發現還是「考公務員」比較好，薪水穩定又有退休金。

不過原PO表示「公務員的薪水好低，而且被分發到不想去的地方怎麼辦？重點是考不考得上也是問題，我該花心力去準備公務員嗎？還是有更好的出路？」

對此，網友們分享看法「這個月開始當公務員，退休金機制跟勞工一樣，領完就沒了，以後錄取率會增加因為沒什麼誘因了，想考的話現在可以準備明年的了」、「今年7月新進人員（退休金）領到死已經走入歷史了喔，要跟勞工一樣，改確定提撥制了」、「考國營吧，國營福利比較好」、「現在公務員不行了，跑外送考國營比較好」。