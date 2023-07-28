上班就是種自殘行為？能量哲學家：別再天天反省「我哪裡沒做好」

珍惜自己──請勿腦中排演和反省

明明旁邊沒人，有些人卻在腦海中跟某人交談。

他們想像著還沒發生的現實，拚命向某人說藉口。 也有與人相處後，在腦中開反省會的人。

「那時候講的那句話好像不對」，重複好幾次那個畫面，思考早已結束的事。

這種人觀察的不是自己，是別人。

我會告訴那些事前排演或開反省會的人：「這世上大多數的人都不會這麼做。」然後，他們會擺出由衷感到驚訝的表情，這總是讓我忍不住笑出來。是的，大多數的人都不會這麼做。

在這裡告訴大家一件非常重要的事。

事前排演跟反省會，都是自殘行為。

就算明白自己會受傷，還是停不下來，是非常好理解的自殘行為。

因為無法身處「現在」，所以從過去或未來尋求理由。

可是，再怎麼找你也找不到明確的答案。

不可能找得到，因為這世上只有「現在」。

從過去尋找不順利的原因

還有其他看不出來是自殘行為的自殘行為。

例如，從過去尋求人生不順利的原因。

連一個月前晚餐吃了什麼也想不起來的人，根本不可能從過去找得到原因。那些你以為是過去的，不是記憶，而是現在的你創造出的幻想。

即使拿「現在的自己」，去比照「現在創造出的過去的自己」，也一定會產生非常多矛盾。 過去沒有答案。儘管如此，我們還是會從過去找尋不順的原因，這個行為本身就是自殘。

尋求不順利的原因，只會讓難受的過去重新烙印一次。

我們無法回到過去，只有現在。

我們無法療癒過去的自己，能療癒的只有現在的自己。

雖然無法回到過去，不過現在的你就在眼前，要療癒很簡單，而且可以很輕鬆地療癒。

回首過去會變成一種惡習，因為我們會想去理解自己不懂的事物。

我們學過「事出必有因」，但其實並沒有。人的眼睛看不到原因。在五％的世界尋找答案，只會令人痛苦。不需要去理解也可以。

流淚不是因為過去的你有所反應，是現在的你的反應。現在的你感覺到的情緒，就在眼前。

如果情緒是悲傷，去觀察現在的你就好。

沒問題的，只要再一下下就好，療癒會來臨的。

能量在自然停止前都不會停下來。你有你該前往的目的地。

將工作當藉口的人 另外，工作也是看不出是自殘行為的自殘行為。

開始經營公司後深深覺得，工作是非常方便的藉口。一不小心，我也差點淪陷。

「實在太拚命工作，很少有跟妻兒共度的時光。」 這是以前理所當然會聽到的台詞，現在也還是有像在說什麼好事般說著「我把小孩的事全部交給老婆」的男性。 這些發言不是因為逃避妻兒，而是為了逃避面對自己，才用工作當藉口。你藏身的地方是工作，所以很難察覺到這其實是自殘行為。

「因為爸爸工作家裡才有飯吃」「工作一點都不輕鬆」「爸爸在拚命」，這些話聽起來耳朵好痛（笑）。

無法珍惜珍貴的人或自己，最受傷的是自己。

《有花就有神：通靈花藝師帶你用花與神相》。圖／方智出版社提供

人們會用工作自殘，是因為不需要面對問題。不想正視，不安又害怕到不行，擔心自己因此一蹶不振。 可是，這些想法才是妄想。 請鼓起勇氣，看看現在。

不看才會覺得害怕。你以為是蛇的東西，只是根短木棒。因為你不在現在這個當下，才感到害怕。

放棄自殘行為，好好珍惜自己吧。 珍惜自己，不是要你買名牌包、住高級飯店等，這跟買陶壺一樣。

珍惜自己，就是不做自殘行為。

不改變自己。 照原本的度量，以不帥氣的自己堂堂正正地生活。

(本文摘錄自《有花就有神：通靈花藝師帶你用花與神相遇》，方智出版，未經同意禁止轉載。)