男生敢請育嬰假嗎？ 多位過來人分享「結局大不同」

隨著性別平等的觀念逐漸成熟，男生育嬰假也備受討論。日前，有網友在PTT上發文指出，育嬰假不只能領取六個月的八成薪水，期間還能兼差賺兩份薪水，非常好用。但原PO表示，他周遭男性從來沒有人申請過育嬰假，這讓他好奇詢問「有男性敢跟公司提育嬰假嗎？」

原PO認為，育嬰假好處包含可留職停薪，和領取六個月的八成薪水，他透露，在育嬰假期間，若想準備找新工作或兼差賺取薪水，都很方便。但原PO卻指出，自己周遭男性從未請過育嬰假，好奇其他男性有無申請育嬰假的經驗。

許多網友則分享過去男生申請育嬰假經驗，並強調請假是大家本應享有的權利，「小孩本來就不是只有媽媽要顧」、「我公司蠻多的，權利幹嘛不享用？」、「大公司用好用滿」、「用啊，為什麼不用？不給用是公司不對誒」、「很多離職前使用，大多去進修或衝副業」、「我妹她老公用爽用滿」。

也有網友透露過去請育嬰假時，出現被老闆刁難的情況，「我同事剛好正在請，一開始老闆不願意，後來拿法規壓才准假」、「我朋友去問，被回覆說請了可能不會升主管」、「不敢請的原因是怕獎金大砍，干丟臉什麼事」、「有呀～回來再換單位」、「有啊，不過就被老闆碎念，還要分好幾次請」。