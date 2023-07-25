快訊

好幸運！7-ELEVEN開出4張千萬發票 他只花72元買飲料就中獎

連國防部長對意外都感到納悶 迫擊砲彈爆炸事件「關鍵謎團」在這裡

基北北桃明天是否放颱風假？ 蔣萬安：今晚8點會有結論

現在年輕人不想加薪升遷？ 網細數缺點：不值得

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「為什麼現在年輕人不想加薪升官？」對此，許多人細數升遷的缺點。示意圖/ingimage
一名網友好奇「為什麼現在年輕人不想加薪升官？」對此，許多人細數升遷的缺點。示意圖/ingimage

許多上班族希望被公司肯定，獲得升遷加薪的機會，不過日前有網友發現，現在年輕人好像「不喜歡升遷」，反而覺得升遷等於「接受公司加倍奴役」，薪水增加一點，工作量反而爆增，讓他好奇「有沒有年輕人越來越不追求升遷的八卦？」

一名網友在PTT發文表示，現在年輕人覺得工作升遷的話，等於得接受公司加倍奴役，薪水也不過提升5000元左右，但工時可能被延長許多，甚至得要隨時接電話、犧牲休假，下屬出錯還要被上面的主管罵，感覺「升遷沒有半點好事，麻煩事還特別多」，因此他好奇「現在年輕人越來越不追求升遷嗎？」

對此，網友們認同「升遷可以做什麼？」、「不會因為多5000元所以生活更好，何必要升官？我寧願準時下班」、「升遷反而被主管跟下屬當夾心餅乾」、「錢沒多很多，事情爆增的話誰喜歡？」、「下班跑去當外送員就多5000元了，何必去升遷來增加壓力」、「心態上如果不能把公司的事情當自己的事情看待，的確不適合升遷，基層主管鳥事一堆，如果有能力統合下屬的話，的確輕鬆很多，問題是如果有一堆沒實力的下屬，當主管就會很痛苦」、「多5000元的升遷薪水根本是拿去看醫生」、「扛責任還只多一點錢，誰要做？以前升遷有加薪、加權力、名氣，現在升遷只有加工作」。

薪水 職場

延伸閱讀

她約會憋不住尿濕褲！男友不責怪還幫清理殘局「認定一輩子！」 網：太閃了吧

傻眼！特斯拉車主自費充電竟遭拔充電槍 網驚：偷電狂魔出現了

女友超市見「1折扣」沖昏頭直呼賺了92元 他無奈：根本多花500元

首爾地鐵引進免刷卡自動付費系統 網驚呼：人體eTag？

相關新聞

現在年輕人不想加薪升遷？ 網細數缺點：不值得

許多上班族希望被公司肯定，獲得升遷加薪的機會，不過日前有網友發現，現在年輕人好像「不喜歡升遷」，反而覺得升遷等於「接受公司加倍奴役」，薪水增加一點，工作量反而爆增，讓他好奇「有沒有年輕人越來越不追求升遷的八卦？」

他當大車司機遭女友家人嫌棄 過來人揭4原因：不一定是職業歧視

俗話說「職業不分貴賤」，但仍有些人會對特定職業有刻板印象。日前一名男網友抱怨，他大學畢業後擔任大車司機，月薪有6萬元，卻被女友家人嫌棄，在面談中不斷要求他換工作，最後女方父母還告訴女友說「要不要換一個男友」，讓他憤怒不解。

旅宿餐飲夯 雲嘉南分署上半年媒合近2500個職缺

住宿餐飲業就業市場夯，人力需求旺盛，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天表示，今年迄今已媒合近2500個職缺，勞動部還針對住...

企業轉型攻守兼備 數位人才以數據驅動新思維

近年全球經濟發展變化快速，企業在數位轉型的過程中充滿挑戰，許多企業執行長都積極地「進攻」，希望藉由數位化投資加快上雲步伐，從而重新定義與客戶的對話模式，並實現自身產品的差異化...

新北工地多...勞檢員爆人力荒 去年每人檢查250件

施工意外頻傳，但新北市勞工局勞檢處勞檢員人力長期不足，其中營造業科更是嚴重，一名勞檢員無奈說，科內檢查員數量僅9人，要管...

「被資遣」不一定是自身工作能力有問題！ 律師：相關權益要拿到手

在華人的觀念裡，被資遣好像是公司對個人能力的否定，不論年紀多大、資歷多深，當聽到被資遣的那一刻，情緒必然受到轟然衝擊，但被資遣一定都是你的錯嗎？有沒有身邊的人（或者你自己）有理想抱負卻無從伸展的經驗呢？遇到下列這些狀況，只能說時運不濟稍微倒楣點，屁股拍拍趕緊站起來，把挫折感都拋開，真的不是你的問題！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦