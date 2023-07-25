現在年輕人不想加薪升遷？ 網細數缺點：不值得

許多上班族希望被公司肯定，獲得升遷加薪的機會，不過日前有網友發現，現在年輕人好像「不喜歡升遷」，反而覺得升遷等於「接受公司加倍奴役」，薪水增加一點，工作量反而爆增，讓他好奇「有沒有年輕人越來越不追求升遷的八卦？」

一名網友在PTT發文表示，現在年輕人覺得工作升遷的話，等於得接受公司加倍奴役，薪水也不過提升5000元左右，但工時可能被延長許多，甚至得要隨時接電話、犧牲休假，下屬出錯還要被上面的主管罵，感覺「升遷沒有半點好事，麻煩事還特別多」，因此他好奇「現在年輕人越來越不追求升遷嗎？」

對此，網友們認同「升遷可以做什麼？」、「不會因為多5000元所以生活更好，何必要升官？我寧願準時下班」、「升遷反而被主管跟下屬當夾心餅乾」、「錢沒多很多，事情爆增的話誰喜歡？」、「下班跑去當外送員就多5000元了，何必去升遷來增加壓力」、「心態上如果不能把公司的事情當自己的事情看待，的確不適合升遷，基層主管鳥事一堆，如果有能力統合下屬的話，的確輕鬆很多，問題是如果有一堆沒實力的下屬，當主管就會很痛苦」、「多5000元的升遷薪水根本是拿去看醫生」、「扛責任還只多一點錢，誰要做？以前升遷有加薪、加權力、名氣，現在升遷只有加工作」。