他當大車司機遭女友家人嫌棄 過來人揭4原因：不一定是職業歧視

俗話說「職業不分貴賤」，但仍有些人會對特定職業有刻板印象。日前一名男網友抱怨，他大學畢業後擔任大車司機，月薪有6萬元，卻被女友家人嫌棄，在面談中不斷要求他換工作，最後女方父母還告訴女友說「要不要換一個男友」，讓他憤怒不解。

一名網友在Dcard發文表示，他大學畢業後擔任大車司機，薪水有6萬元，每個月固定會存下4萬5千元，而且有投資150萬在股票，剩下放活存，沒有買車與用車的需求，已經穩定工作4年了，不需要給孝親費，也沒有不良嗜好，近日跟護理科的女友父母見面，女方家長卻對他不滿意。

原PO指出，在跟女方家人吃飯聊天時，對方問到自己的工作，他回應「開大車」時，女方家長就皺眉頭，問他為何大學畢業要去開車，還不斷要求他換工作，認為還年輕可轉換跑道。雖然女友也有幫原PO講話，但女方父母成見較深，因此在飯局結束後，還告訴女友「妳還年輕，好男人有很多，不用侷限這一個」，讓兩人憤怒不解。

對此，有過來人回應「女方父母擔心的原因其實包含『工作危險性』、『工時』、『晉升機會』以及『職業歧視』，也許對方父母擔心你的工作型態較危險，難以陪女兒到老，加上工時太長沒辦法陪伴女方，還有就算現在的收入足夠應付開銷，如果沒有晉升機會，可能不夠穩定」、「開大車很多都是抽菸、喝酒跟嚼檳榔，老人會有偏見是正常的，看你能不能扭轉他們的偏見了」、「現在居然還有職業歧視？女方當護理師也沒比較好啊，薪水沒多高還要輪班」、「別氣餒，看看之後如何跟女方家人溝通，每個月能存4萬5千元真的很幸運了」。