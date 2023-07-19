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公司名稱不同卻遇「同一面試官」 內行曝3原因：台灣企業常見

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友日前面完試，隔了幾天後收到另一家公司的面試邀約，明明是不同的名字，到現場才發現，地址、履歷表格，甚至是面試官都一模一樣。示意圖／ingimage
一名網友日前面完試，隔了幾天後收到另一家公司的面試邀約，明明是不同的名字，到現場才發現，地址、履歷表格，甚至是面試官都一模一樣。示意圖／ingimage

名字不同，卻是同一間公司？一名男子日前面完試，隔了幾天後收到另一家公司的面試邀約，明明是不同的名字，到現場才發現，地址、履歷表格，甚至是面試官都一模一樣。貼文一出，有專業網友就跳出來說明，會造成這樣的情況可能有三個原因。

原PO在Dcard發文表示，日前去一家公司面試，過了幾天後，又收到另一家的面試通知，結果到現場發現，無論是樓層、履歷表格還有面試官，都跟前面去的那家「一模一樣」，只有公司名字不一樣而已，就連身為面試官的經理也嚇了一跳，還問原PO不是有去面試過嗎。不過因為兩項職務內容不同，原PO最後還是再面了一次，面對這種狀況不禁直呼：「真的好神奇」。

對此，網友們紛紛表示，「這種公司一定有問題，建議放棄」、「很多大公司也是這樣，一個公司好幾個名字，只是他們內部邀請同一個人去面試也是很扯」、「其實在台灣企業好像很常見，之前工作就有遇到，明明是不同公司，但負責人、甚至裡面會計團隊都是同一人，而且經營類型差不多」、「我讀大學時在一間上櫃公司打工，所在部門的人分屬三間公司」、「很多是為了避稅才多開幾間公司的」。

有專業網友透露，公司之所以出現這種狀況可能有三種原因：一、分攤營業額，可以用比較低風險的報稅方式，不容易被調帳，也不會被強制財稅簽，能省一筆。二、經營不同的營業項目，放在同個公司對消費者而言比較不專業、很雜，乾脆分成不同公司。三、股東成份不同，概念上是同公司不同部門，但有不同的投資者，比如大老闆跟A朋友放a公司、跟B朋友放b公司，A、B不認識，分開各自擁有股權比較方便。

Dcard 履歷表 面試

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