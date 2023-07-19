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比計程車司機愛聊！台彩徵小編開「4大條件」 網笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣彩券徵求網路小編一名，徵才條件引發討論。圖擷自《台彩樂Now事》
台灣彩券徵求網路小編一名，徵才條件引發討論。圖擷自《台彩樂Now事》

社群媒體已成為人們溝通與工作合作的關鍵，各行各業幾乎都在徵小編，讓小編成為近年新興的職業。台灣彩券也不例外，近日刊登廣告徵求小編，文案風趣又中肯，引發討論。

台灣彩券臉書官方粉絲團《台彩樂Now事》今天貼出徵才啟事，寫道為因應許多計畫正在推行，人手不足需招募網路小編一名，開出四大徵才條件：

‧擅於應付網路酸民
‧比計程車司機愛聊
‧健檢紅字少於五項
‧分得清楚「在／再／券／卷／的／得」

小編還搞笑哀求，希望能找到喜歡上網吃瓜，像里長伯一樣熱心，還能像計程車司機一樣尬聊能力一級棒的同好，快快投履歷來拯救已走投無路的小編，讓他能夠準時回家追劇。

貼文引熱議，網友紛紛留言回應，「最重要的薪資怎麼沒寫出來？」、「多少錢？最好每個月配十期威力彩跟539、大樂透資金」、「哇～養牌8年的我應該很有資格了～」、「現在轉職來得及嗎？」、「沒辦法寫些假故事假新聞騙人，可以應徵嗎？」、「我想去應徵，但我不想騙人！」。

台彩 社群媒體

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