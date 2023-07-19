48歲電子業主管遭資遣 職訓課程助翻轉人生下半場

為協助中高齡及高齡失業者就業，勞動部開辦多元職業訓練課程，48歲曾在電子材料業當主管的阿賢遭資遣，參加「二輪車輛修護班」，結訓後開設機車修護行，成功翻轉人生下半場。

勞動部勞動力發展署中彰投分署指出，針對中高齡及高齡失業者，開辦多元職業訓練課程，訓練費用完全由政府補助，訓後輔導就業及創業，符合特定對象資格者，還可申請職訓生活津貼，減輕家中經濟負擔，協助中高齡失業者職涯逆轉勝。

中彰投分署以曾在電子材料業擔任研發主管的阿賢為例，阿賢48歲遭到資遣後，參加「二輪車輛修護班」，結訓後回到新北市開設機車修護行，目前已營運2年多，成功翻轉人生下半場。

阿賢表示，很感謝政府讓他免費參訓，還提供宿舍，對他這種外地來的學員減輕不少負擔，讓他全心投入900小時的扎實訓練，從最基礎的機車構造原理，到機車引擎、電系及大型重機檢修等技術都有教授，還有車行行銷服務與管理的課程，對於他後續創業很有幫助。

阿賢結訓後回到家鄉新北市開設機車修護行，靠著良好的技術及細心的態度，建立起口碑，他也希望透過本身經歷鼓勵許多中高齡失業者，善用政府職訓資源，勇敢跨出第一步，再造職涯第二春。

勞動部今年啟動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，中彰投分署指出，措施之一即是協助失業者透過職業訓練來精進原有專業技能或跨域學習第二專長，歡迎有意參訓者多加利用。