工地犯1大忌…師傅暴怒撂話「不做了」 他超內疚：對不起整個工班

夏季酷熱，連帶影響人的脾氣也會變得暴躁。一名水泥工表示，日前於中午時段前往某個工地，因為吵到一名正在睡午覺的師傅，導致對方瞬間暴怒撂狠話「不做了」，讓他非常內疚，深深覺得「對不起整個工班」。

一名水泥工在臉書粉專「宥駐泥作」發文表示，身為統包的他日前中午到工地巡訪時，意外吵到工班的師傅睡午覺，師傅決定辭職不做了，害他內疚了一個下午。原PO表示，相信每一個做工程的人應該都遇過沒給出任何理由、也不知道發生了什麼事，突然「說他不做就不做」的師傅。他也提到現在的環境師傅難尋，然而很多業主卻不相信這一點，一直找人比價總認為可以找到便宜又好的包商，「以前10個師傅搶一個設計師（為了拿工程），現在10個設計師搶一個師傅（好師傅難尋）」。

貼文曝光後引起討論，有人提醒原PO「這種師傅說走就走的，不管他技術多好，慢走不送」、「若非重大事件，師傅說不做就不做，那麼他對自己的施工品質，可能也不一定能負責任」、「不會因為中午休息被吵到了就不做了這麼誇張，一定有別的原因，（原PO）不需內疚，沒有心要做，什麼事都可以當藉口」、「師傅脾氣難捉摸，可能很多因素，您剛好是一小點被他放大而已」、「天氣熱，所以容易火，現在師傅很缺，有的就翹起來了」。

有網友持不同看法，「中午吵其他工班真的是大忌」、「其實你也不能說師傅不對，很多人很奇怪，偏偏挑人家午休時去現場，包括屋主、設計師、工班，也有工班是人家都午休了他還在工作，人總是自私的，只要自己好就好，將心比心」、「這跟上班族下班，不想接到老闆的Line一樣，所以中午就給他們自己想要的時間」、「這天氣熱成這樣又是勞力密集的工作，中午休息真的很重要；想想我們自己做行政的午休打來的電話都不想接了，同樣的也不該影響師傅們休息才是」、「拚了一個早上，要維持一整天的流汗工作，午睡蠻重要的」。