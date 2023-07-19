四分之一上班族曾被性騷擾、多源於權力不對等…尤其「她們」很受傷

《遠見》「職場性騷擾 #MeToo」網路問卷調查中，赫然發現整體約有1/4民眾表示自身曾經受到性騷擾，可見台灣職場性騷擾問題之嚴重。當中近九成是女性，男性比例約為一成。

該調查啟動後，於3天內就收到1516份問卷，民眾相當踴躍填答。在問到「過去工作經驗中，是否曾目睹、耳聞同事或自身經歷過身體或言語上的性騷擾？」時，約有1/4（26％）的受訪者表示「自身曾受到騷擾」，比例相當高。

這相當於每4位上班族中，就有1位被性騷擾。再經過交叉分析，當中近九成是女性，男性比例約為一成。

還令人震驚的是，調查中僅有30％的受訪者表示自己與周遭同事從未受到過性騷擾。這意味著，有高達70％的人直接或間接地遭遇過，或者知道性騷擾的存在。

從這次的數據分析中，明顯看出工作場所的性騷擾問題相當嚴重，甚至可以說是極度遭到忽視。

相關調查結果也與社會現象異常吻合。自2023年6月起，台灣MeToo運動迅速崛起，人們勇於向性騷擾和性侵犯展開鬥爭，新的舉報和指控幾乎每天爆出一起。換個角度看，可能還存在著很多性騷事件「未爆彈」。

這些數字著實令人不安，暗示了這種不良行為在工作場所的普遍性，以及對個人和整體工作環境的負面影響。

另外，46％的受訪者聲稱他們已經聽說同事受到性騷擾，這種二手經驗，就足以動搖他們對於工作環境的信心，並且可能導致對工作滿意度的降低。

權力，才是職場性騷擾的真相

更糟糕的是，經過交叉比對分析，有36％的女性一般職員曾受到性騷擾。這類族群不僅面對一種極端的不公，還可能導致長期的心理壓力和心理創傷，甚至可能在往後很長的一段時間內，個人職涯深受衝擊。

104人力銀行行銷長張寶玲分析，職場性騷擾經常源自於權力的不對等。

「對受害者而言，加害者有可能是對自己有權力的主管，或是客戶，」張寶玲說，還有可能是長輩、老師和有社會地位的人，在被毛手毛腳的當下第一反應，多是「愣住」、「不知如何反應」。若是事後舉報，「正常的情況之下也都害怕會被報復。」

這就是權勢性騷的可惡及可怕之處。

「在職場上被騷擾，根本不是因為你太美，而是你太弱，」《關係攻略》作者熊太行指出，職場上的性騷擾者會挑選職場上權力值最小的女性，比如職場新人、沒有背景的人、下屬、家境不好者、羞澀內向的人等。

歸納來說，從調查中可以看到台灣工作場所裡性騷問題的嚴重程度，這種狀況實在無法接受，台灣社會需要更多的行動來打擊性騷擾行為。

調查方法說明 執行單位：遠見民意研究調查 調查對象：台灣地區20～65歲民眾 調查方式：網路調查 有效樣本：最終有效樣本共1,516份 調查期間：2023年6月29日至7月3日

（本文出自2023.07.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）