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社工流動率高 衛福部二司一署 也難留才

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

不少社工人員在高壓、低薪下，向現實妥協，離開社福體系，儘管行政院日前針對執行政府專案的民間社工調升薪資，仍可能面臨社工離職潮。資深社工透露，連主責社福工作的衛福部社工司、保護司與社家署等「二司一署」，都陷留才困難窘境，何況是民間機構。

對此，衛福部社工司司長蘇昭如證實，衛福部的二司一署，確實出現人才流動率高現象。以社工司為例，同仁加班已是常態，官署負責後勤工作，不像第一線社工，可獲社會掌聲，若發生重大社會案件還須面對媒體、立委，以致不少人員離職。

蘇昭如說，社工是有使命感、成就感的工作，身為主管盡力訓練、激勵同仁投入工作，但無法保證同仁一輩子都留在單位，只能希望同仁離職後持續投入，成為國家人力資料庫中的一員。

社家署副署長張美美指出，社家署實際人才流動率難以評估，但在社家署工作確實辛苦，加上公務人員因升遷、轉換跑道等原因轉職為常態，近期就有幾位同仁隨職等調升，調至其他單位。

針對民間社工流動率高，蘇昭如表示，如在單位間轉換，可累積工作經驗，但長久以來社工待遇偏低，不少社工系畢業生不願當社工。社工司為此發動調薪，至於基層擔憂通膨問題，將視實際情況，向政院爭取加薪。

社工 離職

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