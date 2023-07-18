桃竹苗銀髮中心徵才活動19日登場 14家廠商提供277個職缺

為紓解國內產業缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，勞動力發展署桃竹苗區銀髮人才資源中心將於7月19日在新竹縣身心障礙福利服務中心(新竹縣竹北市中山路220號)舉辦「銀領ESG 人才解方座談會」暨徵才活動，當日並有14家廠商提供277個職缺，其中6家餐飲業釋出179個職缺，到場參與的求職民眾不但可獲得精美小禮物，中高齡者及高齡者還可免費體驗AI人體關節捕捉模型及聽力測驗，歡迎求職民眾踴躍參加。

參與19日徵才活動的廠商包含三商餐飲股份有限公司、乾杯集團、柚子花花股份有限公司、新竹市松齡長照關懷協會、東暉長照股份有限公司、摩斯漢堡等14家廠商，其中太陽光電提供薪資達45,000元，而餐飲業的摩斯漢堡正職人員也有逾31,000以上的薪資。桃竹苗分署銀髪中心表示，徵才活動及座談會地點之所以選擇在新竹縣身心障礙福利服務中心，主要是因負責該埸域規畫營運的錸德文教基金會，曾於 111年獲勞動部頒發第19屆金展獎「進用特定對象績優獎」殊榮。藉此活動機會可鼓勵各企業能夠一起為推動友善中高齡及高齡者就業機制努力。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為鼓勵企業進用中高齡及高齡者勞工，勞動部推出相關僱用獎助措施，企業僱用經公立就業服務機構推介並滿30天以上的中高齡員工，每月可補助13,000元；若媒合僱用65歲以上勞工則每月補助15,000元，最長可12個月。期透過舉辦徵才活動鼓勵鼓勵雇主多僱用中高齡及高齡者，讓勞工順利找到工作。

民眾參觀銀髮中心。圖／桃竹苗區銀髮人才資源中心

另外，林淑媛也表示，為改善產業缺工問題，勞動部積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，與相關目的事業主管機關合作，從「獎勵勞工就業」及「鼓勵雇主進用」兩個面向投入協助資源，希望導引勞工進入缺工產業。若產業有人力需求時，須先與中央目的事業主管機關聯繫進行評估，確認專案職缺範圍和合理薪資待遇，目前除了協助旅宿業的房務、清潔人員及餐飲業內外埸人員、廚務人員外，7月14日起也增加了航空站地勤業缺工專案職缺，有興趣的求職者可至台灣就業通網站專區查詢。

想了解專案缺工就業獎勵的計畫內容及相關職缺訊息，歡迎至「台灣就業通」之「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺專區查詢，或電洽桃竹苗區各就業中心，更歡迎有徵才需求的企業及正在找尋理想工作機會的民眾，洽詢桃竹苗區銀髮人才資源中心(03)558-3456#228 郭小姐。