調薪大小眼 7千NGO社工恐出走

政府端出社工調薪政策，本是端出「牛肉」，但僅承接政府專案的社工處加薪之列。專家因而示警，非政府組織人力受薪資影響，恐被吸引至公部門，導致社區內初級、次級預防，如高風險兒少關懷、社區精神康復據點等，出現人力破口，社區預防性工作無人負擔。

衛福部社會救助及社工司日前宣布，調升受政府補助的民間社工薪資百分之八點一六，調薪後社工人員起薪三萬七七六五元、社工督導四萬四二三九元。事實上，並非所有社工都可加薪，截至一一○年底，全台社工專職人員共一萬七○一五人，這次加薪對象僅涵蓋約一萬名「執行政府專案的民間社工」，其餘七千多人並未加薪。

台北市社工師公會常務理事李宏文指出，國內ＮＧＯ團體大多承接政府專案，也有自發方案聘用社工，前者的社工薪資制度由衛福部等機關訂定，後者自聘社工薪資待遇，則視組織規模、募款能力等，無一定標準。此次調薪針對受政府補助方案的民間社工，恐拉大社工之間的薪資差距。

李宏文說，公私部門社工待遇的差距，讓不少民間ＮＧＯ社工出走，掀起社工人員缺工潮。由於離職者多是受民間單位訓練已久的資深社工，卻因薪資制度問題被拉走，許多預防性方案難以執行，社區精神復健機構社工首當其衝，缺額眾多。

李宏文還點出社會安全網計畫上路以來，已出現人才「虹吸效應」，政府替社工加薪，導致國內ＮＧＯ長期同工不同酬的問題，更加顯著，嚴重的相對剝奪感，讓社區防治找不到社工。更由於「社工薪資及工作不只關係第一線人員的勞動權利，也讓ＮＧＯ與政府之間的夥伴關係受到影響，造成社會服務的版圖改變」。李宏文表示，政府不該端出「短期」政策牛肉，應該關心整體社工，調整體質，才能吸引及留住人才，補足人力缺口。

為此，衛福部社救司長蘇昭如表示，社工調薪要滿足勞資雙方期待，社救司透過會議匯集共識，找出折衷辦法，除調升社工薪資，也多補助雇主一千元。社安網社工薪資較高，工作風險也高，且受公部門單位性質影響，限制較多；相較之下，民間ＮＧＯ則自主性高，可發展創新服務。社工依個人志趣、經濟因素總和考量，不是所有人都想去社安網。