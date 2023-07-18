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薪點制改定額制 待遇愈改愈差
衛福部調漲執行政府專案的民間社工薪資，另將薪資計算方式由「薪點制」改為「定額制」，取消風險分級，引發基層社工不滿。台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸表示，新制上路後，依薪資調幅回推，社工每月薪水減少逾五百元，受通膨影響，差距將持續擴大，「制度愈修，社工待遇反而愈差」。
現行社工人員薪點制薪資結構，與公務人員相同，由行政院每年公布反應通膨情況的薪點折合率。沈曜逸說，此次改為定額制，調整後回推，每薪點一三四點八七五元，一位碩士學歷、取得社工師執照的社工師，加上一年晉階薪資，若採行「薪點制」，可增加七五五三元，但衛福部公告定額制加給，卻僅七千元，已有五百元落差。
另一爭議是取消社工人員高、低風險的分級加給，一率改為「符合風險評估標準」；過去高風險者加給十六薪點，一般風險加給八薪點，現皆改為定額制加給一千元。
對此，衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐解釋，新制將從事風險工作的民間社工人員薪資差額九九五元，納入起薪，落實風險分工，民間社工擔任風險較低的工作，而高風險交由公部門社工。
沈耀逸說，新制上路後，資深社工人員相對剝奪感將更重，若未取得碩士學位、社工師執照，薪資恐比碩士畢業、取得執照的新鮮人還要少。
「調薪看似釋放福利，實則以加薪為由，行制度改變之實」，沈曜逸說，二○二○年社工薪資制度上路，設計依年資加薪的制度，依工作資歷最多可加薪七年，原本應實施七年後再通盤檢討，如今才過三年就「自廢武功」，制度愈修愈差，讓社工對政府失去信任。
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