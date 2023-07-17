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3倍時薪！台積電熊本廠派遣員薪資曝光 震撼日本人：高得可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電熊本廠日前公布招募派遣員的福利，時薪高達3000日圓，是當地企業的3倍以上，引發熱烈討論。（路透）
台積電熊本廠日前公布招募派遣員的福利，時薪高達3000日圓，是當地企業的3倍以上，引發熱烈討論。（路透）

根據日媒報導，台積電正規劃在日本熊本興建第二座晶圓廠，預計明年4月動工，目標2026年底前投產。近日台積電熊本廠公布招募派遣員的福利，時薪高達3000日圓（約新台幣665元），是當地企業的3倍以上，引發大批網友熱烈討論。

臉書粉專「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」分享2張截圖，貼出台積電熊本廠徵派遣員的相關福利，包括時薪高達3000日圓、以及每月最高3萬日圓（約新台幣6651元）的交通費補助，而派遣員若能全勤21天，月薪則有望達61萬日圓（約新台幣135237元），這個數字已比一些日本企業的正職員工還要高。

消息一出，立刻掀起網友熱議，紛紛留言「大家趕快去應徵」、「快投履歷啊～衝」、「就是要有刺激才會增加薪水的成長，慣老闆太多」、「3倍薪水5倍工作量」、「去了之後發現不用像原本一樣要應酬、續攤，因為加班就把這些時間用完了」。

此外，還有網友提到，「派遣員工月薪高得可怕，上回我有福岡的客戶來訪，有提到熊本現在不太一樣了，連我客戶他們都想去試看看」、「時薪給3000日圓有它的代價，一堆台灣人都撐不過幾年」。

台積電 日本 熊本 薪水 薪資

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