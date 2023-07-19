逾7成人同意吃豆腐、開黃腔皆是性騷擾 職場上常見拿升職加薪作交換條件

針對層出不窮的職場性騷擾爆料，《遠見》快速啟動「職場性騷擾 #MeToo」網路問卷調查，結果得到驚人的回覆。首先在職場性騷擾的定義上，儘管受訪者對於何種行為構成職場性騷擾有著不同的看法，但卻顯示出民眾對性騷擾的認知範疇逐漸擴大。

首先，在問及「何種行為屬於職場上的性騷擾？」時，最多比例（80％）的受訪者首推「身體私密部位接觸」，次多（76％）的受訪者認為「性別歧視的言論」屬於職場性騷擾，還有72％回答「過度的接近、示好」是性騷擾，這三者比例皆超過七成，顯示民眾普遍明顯認識到何為越界的言行。

參照最高法院99年度台上字第2516號判決，所謂的性騷擾，是對被害人身體為偷襲式、短暫性、有性暗示的不當觸摸，含有調戲意味，而使人有不舒服之感覺。

法律的明文規定，與本次調查中性騷擾最常被認定的形式是「身體接觸」不謀而合。包括任何未經對方同意的身體接觸，俗稱「吃豆腐」或非禮，以及引起對方感到羞恥、厭惡感、噁心的襲胸、摸屁股、強吻等行為。

再如「在國中時幾乎每天被同學拖去廁所打手槍」，或是「生性熱情，在茶水間拍了清潔阿姨的肩膀一下，被對方痛罵」，皆是性騷擾。

性騷擾的發生，與受害者的年齡、長相、個性、穿著等無關，但卻常冒出性別歧視的言論，比如「飛機場」「你身材好好，好想摸一下」等對於個人外表和身材包含性暗示、色情的評論。

還有講黃色笑話、侮辱或者貶低某個性別的言語等，也可能對被性騷擾的人造成心理壓力和不適，創造出不友善的工作環境。

資深媒體人古碧玲在臉書上談到一段往事，舉例說明歧視女性的大放厥辭，其實遍布職場：「以前報社某位編譯組主管總對著一桌女將們說：『女人是次等動物。』聽久了，有次實在忍不住，不是他直屬部屬的我，冷靜地回他：『是！你被次等動物生下來，不更次等嗎？還娶了次等動物，生下更次等動物！你幹嘛不選高等動物？』」

還有一種很常見的是，以工作或職涯為由強迫接受邀約、聚會等，還有固定看著他人、不斷打電話追求、送禮物，甚至是跟蹤等行為，未能拿捏好人際之間應對進退的份際。

另外值得注意的是，69％認為在工作場所「散佈具色情或性暗示圖片、文字」是性騷擾，68％認為「以賄賂、脅迫或懲處等方式施壓接受進一步接觸」是性騷擾，職場上常見的是拿升職加薪等利益做為條件，強迫對方「吞下」性騷擾。

調查中還有相當高比例、66％的受訪者認為「因性別施以霸凌行為」屬於職場性騷擾，比如開玩笑說別人是娘娘腔、男人婆等。最後，只有2％回答「以上皆非」，認為上述的行為都不屬於職場性騷擾。

總體而言，台灣民眾對於「什麼是職場性騷擾？」，有著高度清晰的認知，對於職場性騷擾的敏感度夠高。

這一題調查提供了重要的見解，對於職場性騷擾的防範，亦可參照Google員工訓練課程中，特別由律師傳授的判別訣竅：

（1）你會允許別人對你心愛的人做這樣的事嗎？ （2）如果你的另一半、對方的另一半、你的父母和對方的父母在場，你還會做這樣的事嗎？ （3）你會希望你做的事和說的話登上報紙頭版、電視新聞、FB、IG和PTT嗎？

如果以上的回答是「不會」，Google忠告「那就不要做。」

調查方法說明 執行單位：遠見民意研究調查 調查對象：台灣地區20～65歲民眾 調查方式：網路調查 有效樣本：最終有效樣本共1,516份 調查期間：2023年6月29日至7月3日

（本文出自2023.07.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）