她去面試被人資調查身家「房子租還買的？」 內行揭動機：在找這一款人

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友面試時被人資身家調查，讓她感到不舒服。示意圖／ingimage
一名女網友面試時被人資身家調查，讓她感到不舒服。示意圖／ingimage

一名女網友在求職面試過程中「被人資問一堆隱私問題」，讓她直言感到相當不舒服，許多內行網友聽了卻透露人資背後動機，可能是想確認是不是「他們最想用的那種一種人」。

這名網友透過Dcard發文表示近期面試新工作，和人資主管一對一面談時，對方突然問她「妳前公司給這麼高的薪水啊？」讓她相當傻眼，內心不禁感嘆「我也才領4開頭的薪水⋯⋯高在哪裡？況且前公司願意給啊！」

原PO透露人資似乎為了「壓低薪資」開始問一些令人不舒服的隱私問題，「家有幾個人、父母還有在工作嗎？住哪裡？住得房子是租的還是買的？房子是自己的嗎？」人資一連問了好幾句，最後還說了一句「聽起來妳好像沒什麼壓力嘛！」人資更自曝自己在職涯中轉換很多工作，最後才發現自己喜歡做人資，但原PO對於面試過程被逼問隱私問題感到非常不舒服，不禁吐槽「我實在不知道這種無知的人資到底怎麼活到現在，根本就完全不適合做人資」。

貼文一出，許多遇上類似經驗的網友也忍不住抱怨「HR問我要養家嗎？住哪？跟誰住？」、「之前遇過明明是我去應徵，問完我問題換問我男友幾歲住哪？做什麼工作？薪水多少？」、「我曾經遇過覺得我這年齡換工作太晚，又覺得這年齡結婚太早，還要問之後有沒有生小孩打算，我幾歲結婚到底關你屁事啊？」

不過，也有內行網友看出其中端倪，直言「台灣面試很愛身家調查，偏愛家裡窮，或是有大筆貸款的」、「會問『妳前公司給這麼高薪水啊？』就是HR進入無限貶低模式，以壓低、符合公司人力的預算」、「其實就是問妳缺不缺錢、願不願意賣命而已，不用想太多」，有網友就透露應對調查身家的面試主管的方法，「有些問題妳覺得太隱私的話，可以說個大概就好，不用太詳細」。

面試 薪資 Dcard 求職

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