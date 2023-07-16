企業特殊文化！跳早操、輪流煮飯還不是最瞎 網曝：傳產日商都常見

上班時間還沒到，就要提早進公司「跳早操」？近日有網友在PTT發文指出，聽說有些企業的特殊文化是要跳早操、打掃環境，讓他相當驚訝。該文一出，立刻引起回響，不少人表示，其實這樣的狀況在傳產、日商很常見，甚至還聽過要輪流煮飯、挖水溝的。

原PO表示，之前跟別的企業業務聊天，聽說有些傳產公司會要求跳早操，還要員工自己打掃環境，「公司不是都會請打掃阿姨嗎，而且一早跳早操，聽主管、老闆訓話，這個是國小升旗典禮嗎？」

對此，許多網友表示，「有呀，桃園某間傳產還在非上班時間跳，跳完馬上接著開會，都還沒八點，不跳還被威脅扣年終呢」、「是啊！放音樂做早操、打掃（限女生），還有客戶來要倒茶（限女生，沒助理），就是很日式的這樣，還不能穿牛仔褲」、「日商或傳產很常見」、「有聽過，還要輪煮飯的」、「有的還要掃廁所」、「有碰過某間工廠要求員工每天都要打掃廁所、大廳、走廊、中庭等等，聽說老闆不請清潔工是因為他覺得這些環境是員工要一起維持的」。

另外，也有留言分享其他特殊文化，「土城工業區裡有一間，員工穿制服打掃人行道掃垃圾落葉，上班進公司前都要手放大腿兩旁彎腰打招呼」、「我之前有待過要挖水溝的」、「去過客戶公司，還要上金剛經的」、「之前台南某墨水廠還要拔草勒，副總說要促進員工感情」、「保險業有時候要表演，要排練」、「聽說某個出版社，要求女員工去買菜」。