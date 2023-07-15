求職理由禁忌是「離家近」？ 日網友提這點打破觀念

「錢多、事少、離家近」是每個人夢想的工作條件，但往往求職時都會碰壁，不過，有日網友在推特發文指出，求職書籍都寫著不能提及「離家近」的求職原因，但他私心認為，這理由不錯，因為可以幫公司省交通費，緊急情況也能立即支援。

臉書粉專「魚漿夫婦」翻譯該日本網友的推特貼文，連連贊同該網友想法，並稱「離家近這個理由真的很好啊」，交通方便真的很重要，也減少了發生意外的風險。

貼文一出後，網友紛紛討論，「所以住很近這種事千萬不能讓公司知道」、「上過一次距離住家的工作就會明白，假設2分鐘左右就到公司的話，不管什麼颳風下雨都覺得很OK，而且還有很多的自己運用的時間」、「做早餐店的，離家近的確很容易在天剛亮鬧鐘還沒響就被臨時召喚」、「遲到的時候理由比較容易被拆穿」、「就是這個理由員工才不會跳槽啊」。

不過，有擔任過面試官的網友表示，「我面試時還蠻喜歡這個理由的！最討厭：我想學習不一樣的東西」、「要看公司，我面試人還會特別問離公司遠不遠，是租房還是自有，也會要求底下人事妹子登記，也統計過，離公司近相對流動率低一點」、「我之前應徵時也很擔心面試者住太遠，特別是梅雨颱風季，會很擔心職員上下班路況不佳而發生意外」。