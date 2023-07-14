勞安所研究：疫情衝擊住宿餐飲業 2波投保人數降幅低點

COVID-19疫情嚴峻期，造成金融市場震盪、經濟活動停頓，部分產業受創嚴重。勞動部勞動及職業安全衛生研究所進行「Covid-19疫情對勞工就業與勞動市場影響之研究」，研究發現，疫情期間密集接觸型產業勞工減少最顯著，以住宿餐飲業為例，2020年5月投保人數較2019年12月下降3.76％、為疫情期間最低點，2021年5到7月三級警戒期間，投保人數也減少2.86％。

勞安所透過勞保資料分析2018年至2021年不同產業、不同勞工族群變化，再配合質化深度訪談，掌握疫情對我國勞工就業與勞動市場影響。勞安所助理研究員高慧珠指出，研究發現，因受疫情三級警戒影響，對屬密集接觸型產業如住宿業、餐飲業等服務業影響較大，在三級警戒期間投保人數跌幅較為明顯，且因從業人員以女性居多，故在疫情期間，從事這些服務業的女性較男性受到更廣更深的衝擊。

高慧珠說，根據勞保資料分析，以住宿餐飲業為例，有兩波勞保人數明顯跌幅的時期，分別為2020年5月投保人數比2019年下降了3.76%，2021年三級警戒期間，7月投保人數也比5月減少了2.86%。

不過，高慧珠表示，雖然女性勞工受到疫情衝擊比男性多，但2020到2021年疫情期間，我國女性勞參率下降幅度不明顯，降幅僅不到1% ，而且維持一季就回穩，相較於國外女性勞參率下降1到2%，且兩季後才回穩，我國因疫情控制相對得當，且期間製造業外銷景氣暢旺等因素，產生磁吸效應，即便不少服務業女性因疫情離職，但也可藉此轉行到更穩定、薪資更高的製造業。