公司上班要跳早操？過來人曝：日商、傳產還規定做「更多事」

有許多學校早上會有早操，讓學生在上課前活動筋骨，提升課程的專注力，出社會後，通常就不會有早操活動了。不過日前有位網友表示，他聽聞有些傳統產業仍有「早操文化」，還要員工自己打掃環境，讓他好奇發問「真的有企業這麼搞嗎？」

一名網友在PTT發文表示，上次他跟別的業務聊天時，對方告訴他「有些傳產公司要求員工跳早操，還要自己打掃環境」，這讓原PO大吃一驚，疑惑「公司不是都會請打掃人員嗎？這種活動難道是國小升旗典禮嗎？真的有企業這樣搞嗎？請問大家有沒有遇過這種企業？」

對此，有網友分享有些日商、傳產公司，除了早操外，還有打掃、呼口號、唱社歌等許多工作外事務，「有的公司除了跳早操外，還要念口號」、「我以前待過的日商要跳早操，還要輪流煮早飯」、「聽說新北某工業區的員工，還要穿制服打掃人行道，上班進公司前，都要兩手放大腿彎腰打招呼」、「有碰過某間工廠要求員工每天要打掃廁所、大廳、走廊、中庭，老闆不請清潔工的原因是認為員工得一起維持」、「傳產真的會這樣，還有遇過某間在非上班時間跳，跳完馬上接著開會，都還沒早上8點，不跳還會被威脅扣年終」、「以前我在百貨櫃位當工讀，早上每個櫃都要派一個人去集合聽早報，還要跳早操」、「我之前待過的傳產公司就是每天上班前跳早操、喊口號，打掃也要輪值」、「我之前待過的公司除了跳早操以外，還要挖水溝的」、「日商超多要跳早操的，有的還要唱社歌，這就是公司文化，能接受的人就留下來」。