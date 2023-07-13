「公司之花」賣慘求同事抖內！遠嫁美國真相曝 同事驚：極致綠茶

職場如戰場，但遇上這種同事又該怎麼辦呢。有網友分享一段奇葩故事，他表示公司裡有名女同事，平時將自己塑造完美人設，把身邊的男同事迷個團團轉，還能賺盡鈔票，最後嫁到國外從此「人間蒸發」，直到對方的家屬找人找到公司來，眾人才意識到是場大騙局，各種誇張行徑讓他不禁感嘆，該名女同事根本就已經達到「綠茶婊的極限」。

該名網友在Dcard上以「我同事應該是綠茶婊的極限了」為題發文，表示公司有個與他同期的女同事，年齡27歲、身高164公分、體重約45公斤，有姣好身材及亮麗外型，瞬間就成了公司裡萬眾矚目的「公司之花」。

這名女同事時常會在與同事間的談話當中，有意無意提及自己的坎坷身世，及自力更生的過去，她說自己小時候父母離異，她跟著爸爸和後母住，15歲時就被逼著出來工作自己養自己，只因為後母生了一個妹妹，又在她16歲時生了弟弟家裡沒錢養她，所以存了3年的錢才有辦法去唸高職夜間部。

而在感情的部分，她過去有交過3任男友，但因為被男方父母嫌棄學歷低，因此都以分手收場。另外她除了正職工作外，晚上還會開直播，順便賺點外快，為了衝高直播間人氣，她會請託男同事幫忙抖內，目的是讓她能夠領到底薪，還答應之後會把錢退回來，不過一人才3百元，男同事也不好開口討錢，每次活動都有一群男生抖內，她也會在鏡頭前哭得唏哩嘩啦，並喊話要大家不要浪費錢。

她會在直播時塑造自己三觀正確、邏輯清晰的良好形象，讓許多男生暈到不行，最後她選擇嫁給一個華僑粉絲並離職嫁到美國去，然而就在她離職後，劇情卻迎來兩極化的超級翻轉。原po表示，某天早上那名同事的妹妹找人找到公司來，經過一番了解後，妹妹直接搓破姐姐的謊言，眾人才驚覺她的完美形象全是假的。

妹妹透露，姊姊從小就不學好，逃學又離家出走，消失兩年後突然帶了1個小孩回來，為了避免被鄰居指指點點，因此對外宣稱是媽媽「避孕器失靈」生下來的小孩，但事實上是姊姊親生的，甚至嫁去國外前還表態自己要「告別過去」，也更改所有聯絡方式，連嫁到美國的事也瞞著家人，如今人間蒸發，就是怕謊言會被戳破。

不僅如此，平時請同事團購幫忙弱勢，錢也是落入她的口袋，光是開直播她每個月就可以賺進約30萬新台幣。眾人得知真相後，原po笑說「今天中午，很多男同事集體失戀，女同事拍手叫好，好奇怪的氛圍」，至於那名女同事誇張的行徑，令他傻眼直呼「這個綠茶的程度，完全超越了我對綠茶的認，比百年老茶還猛，連父母都能出賣，不容易」。