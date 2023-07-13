每天苦思半小時找餐廳 職場新鮮人嘆：幫同事訂便當好痛苦

公司裡每項職位都扮演著不可或缺的角色，其中怎麼「訂便當」卻常常成為許多人的煩惱之一。日前，有網友於Dcard上透露，自己剛出社會，中午時會幫同事訂購便當。不過自己習慣點相同店家且不喝飲料，擔心同事會吃膩，認為每次訂便當前須花半小時思考吃什麼，讓他很心累。

因為剛出社會的原因，原PO表示能接受替同事訂便當的工作，但因自己平時習慣點同一家店，且少喝飲料，導致他每次在幫大家訂午餐前壓力很大。「真的找不同店家找到心很累」，原PO說明，自身對公司環境不熟悉，因此需花費30分鐘至一小時尋找附近餐廳、思考價位是否合適等，令他感到苦惱。

貼文一出，不少網友分享過去幫忙訂便當的經歷，「以前在工廠當小助理時，也是負責訂便當，老闆就規定只能訂某一間，要吃不吃隨你，反正就是補助午餐費這樣～」、「我會提早在禮拜六日給下週的便當飲料明細，然後看我想吃什麼 大家就跟著吃喝什麼，不想訂的就自理，不要造成自己麻煩。」

也有網友認為每個人口味不同，建議原PO不要太有壓力，「隨便訂就好，吃飯而已，沒人在乎這個。」、「就…訂自己想吃的就好，想要跟的人就跟，不喜歡那家不跟的人就自己處理。大家都成年人自己覓食不困難，不用想太多～」