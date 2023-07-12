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上班沒事做時主管同意看書 網友提醒要小心「這類人」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友抱怨上班時，空檔時間太多，不知該怎麼打發。示意圖／ingimage
一位網友抱怨上班時，空檔時間太多，不知該怎麼打發。示意圖／ingimage

上班工作多忙到翻，很累，8小時工時沒什麼事做，也是很累的。近日有網友發文表示，上班工作量不是太多，主管建議沒事時可以看書，但也不會一整天都會看書吧，想知道大家在空檔時都做些什麼事打發時間？貼文引發討論。

一位網友在《Dcard工作板》發文寫道，上班時除了送公文外，多數時間都是在位置上跟電腦乾瞪眼，主管建議他沒事時可以看書，但他覺得總不會一直看書看到下班吧？

原PO表示，自己是專案應聘的工作，領基本薪，主要就是送公文，空檔時間很多，其實自己也希望可以做事做到下班，這樣感覺比較充實一點，等合約到期想換單位，目前只能先忍著。因為年底想出國玩，想說沒事時來規劃行程，不然真不知道該怎麼度過這麼漫長的上班時間。

貼文曝光網友紛紛留言回應，「還能看書已經很好了！我只能對著電腦發呆…完全不能做自己的事情」、「+1，位子剛好在走道旁邊，想看英文單字都要遮遮掩掩」、「什麼工作這麼爽…我一整天從早忙到晚，就算不吃午餐、晚上自主加班、週末把工作帶回家，事情也做不完欸」、「不會沒事做沒這困擾」。

雖然原PO表示主管允許沒事時可看書，但也有網友提醒，「如果是做工作以外的事，哪怕是主管同意，建議躲起來做，這樣可以避免有心人士去捅你或是捅你主管」、「我唸書是弄成PDF假裝看文件，不然會有人找我做事情」、「小心廖北啊同事打小報告，要做自己的事得看周邊的人比較好」。

Dcard 職場

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