民間社工113年起薪調高8.16% 估1萬人受益

為結構性改善社工薪資待遇，衛福部今天公布，明年補助民間單位社工人員薪資起薪調高8.16%，社工人員起薪調整為3萬7765元、社工督導4萬4239元，且調薪制度化，估約1萬人受惠。

衛生福利部社會救助及社工司自民國109年度推動階梯式社工專業服務費補助制度，並增加雇主應負擔勞健保費及勞退費用補助，盼提升第一線的社工人員能量。

社工司晚間發布新聞稿指出，行政院再度拍板，同意明年補助民間單位社工人員薪資起薪調高8.16%，社工人員起薪由現行新台幣3萬4916元，調整為3萬7765元，社工督導則由4萬901元調整為4萬4239元。

此外，雇主應負擔費用補助調增至6000元，促進公私協力，落實社工薪資全額給付，及社工人員風險加給依實際服務工作內容及時間核給。

社工司副司長楊雅嵐晚間告訴中央社記者，薪資調整制度也會制度化，比照軍公教調薪幅度，調整補助民間單位社工人員薪資，保障社工人員合理薪資，並擴大風險加給補助對象。

楊雅嵐說，上次民間社工調薪是在109年，但為建立長遠而完整的社工人員薪資制度，今年3月7日、3月23日邀集各縣市政府、社工及社福等團體單位討論，經行政院同意，明年再次調整補助民間單位社工人員薪資，預估約1萬名社工人員受益。