擴大缺工補助 勞動部推就業獎勵金

許多母親在生完孩子後會選擇重回職場就業，不過隨之而來的問題便是如何在家庭及工作取得平衡。一位二度就業的母親在Dcard上發文，自己為了能準時接小孩下課找了一個離家近的行政工作，一個月有37K但十分忙碌，因此陷入苦惱發文徵詢網友意見。

2023-07-11 16:37