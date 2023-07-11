快訊

實驗室爆炸驚見K他命製毒工廠 大同大學晚間回應了

獨／傳趙正宇將回國民黨籍參選？ 藍營：沒有空間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擴大缺工補助 勞動部推就業獎勵金

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

勞動部決推「缺工擴大就業方案」，若是中高齡者再就業，最高可領12萬元獎金！勞動部高屏澎東分署11日表示，求職者經公立就業服務機構媒合專案職缺就業，符合規定者即可申請獎勵津貼，一般失業勞工穩定就業後每月發6000元獎勵金；中高齡以上、二度就業婦女等特定對象每月1萬元，最高可領12個月。

旅宿業仍缺工

勞動部高分署11日透過新聞稿表示，近期疫後國旅興盛，加上暑假旅遊旺季，旅宿業及餐飲業人力需求大增。為改善缺工情形，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，已舉辦多場說明會，7月將加開3場說明會，讓旅宿餐飲業雇主更清楚方案，求職民眾也可透過方案，獲得相關就業獎勵措施。

高分署進一步說，目前已完成會商的「旅宿業」專案職缺為「房務人員」、「清潔人員」，每月經常性薪資需達2萬8000元，6月26日納入的「餐飲業」，專案職缺為「內、外場服務人員」與「廚務人員」，每月經常性薪資則需達3萬2000元。

最高補助12萬元

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，求職者經公立就業服務機構推介專案職缺就業，符合相關規定可申請就業獎勵津貼，一般失業勞工穩定就業後每月發給6000元獎勵金；針對中高齡以上、二度就業婦女等特定對象每月1萬元，最高可領12個月。

另外，針對偏遠（特定）地區再加碼補助3000元；參加缺工工作相關職類職前訓練，學員結訓也可獲一次性參訓獎勵每5000元。為配合方案推動，勞動部也建置台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區，可至網站查詢方案及獎勵相關資訊及職缺。

【更多精采內容，詳見

勞動部 職缺

延伸閱讀

屏東原住民族就業服務據點搶先全台 今揭牌啟用

嘉市都市更新專案辦公室揭牌 黃敏惠宣布加速推動都更

推勞動教育 勞動部擬下半年邀違法雇主「上課」

四接東移地方憂基隆「滅港」 王國材：2條件下支持方案

相關新聞

從零學習！大學新鮮人首次擺攤賣咖哩飯 老攤販1舉動感動家長

所謂萬事起頭難，年輕人創業一定會碰到很多難關，此時如果獲得老鳥前輩們的傾囊相助，勢必能對該領域有更進一步的認識。一名女網友發露，兒子大學畢業後，開始學習如何擺攤，起初生意不太好，她便提議先賣給市場．

她二度就業苦惱工作忙薪水少 網一看傻眼：這待遇非常不得了

許多母親在生完孩子後會選擇重回職場就業，不過隨之而來的問題便是如何在家庭及工作取得平衡。一位二度就業的母親在Dcard上發文，自己為了能準時接小孩下課找了一個離家近的行政工作，一個月有37K但十分忙碌，因此陷入苦惱發文徵詢網友意見。

高中妹應徵飲料店！她見履歷寫這樣滿頭問號 網虧：程度堪憂

許多學生會趁著暑假外出打工累積經驗，一名在飲料店上班的女網友表示，最近突然遇到兩名女高中生前來打聽是否缺人，便詢問她們有沒有帶履歷，結果卻得到「有帶但沒寫」的奇特回答。後來兩名高中生寫完履歷再拿過來...

擴大缺工補助 勞動部推就業獎勵金

勞動部決推「缺工擴大就業方案」，若是中高齡者再就業，最高可領12萬元獎金！勞動部高屏澎東分署11日表示，求職者經公立就業服務機構媒合專案職缺就業，符合規定者即可申請獎勵津貼，一般失業勞工穩定就業後每月

客戶傳LINE語音訊息又長又臭！上班族怒：不能好好打字嗎？

比起寫信，很多上班族更常用通訊軟體Line聯繫工作，不僅能獲即時回覆，也能留下清楚的文字訊息。有位ptt網友抱怨，他用Line和客戶溝通，常常遇到客戶不愛打字，逕自傳幾十秒語音訊息，要他自己聽，讓他不堪其擾。

他憂「練完功就跳槽大公司」是否太自私？ 網開解：別想太多

出社會投入職場後，不少人會將福利更加優渥的公司當作努力目標。日前，有網友表示自己於原公司已待兩年，主管也培養他能夠獨立自主。不過，原PO表示，現在的公司屬該領域的二線，擔心若選擇跳槽至其他一線公司，是否太過自私？因此在PTT上發文，詢問其他網友意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦