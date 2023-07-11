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擴大缺工補助 勞動部推就業獎勵金
勞動部決推「缺工擴大就業方案」，若是中高齡者再就業，最高可領12萬元獎金！勞動部高屏澎東分署11日表示，求職者經公立就業服務機構媒合專案職缺就業，符合規定者即可申請獎勵津貼，一般失業勞工穩定就業後每月發6000元獎勵金；中高齡以上、二度就業婦女等特定對象每月1萬元，最高可領12個月。
旅宿業仍缺工
勞動部高分署11日透過新聞稿表示，近期疫後國旅興盛，加上暑假旅遊旺季，旅宿業及餐飲業人力需求大增。為改善缺工情形，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，已舉辦多場說明會，7月將加開3場說明會，讓旅宿餐飲業雇主更清楚方案，求職民眾也可透過方案，獲得相關就業獎勵措施。
高分署進一步說，目前已完成會商的「旅宿業」專案職缺為「房務人員」、「清潔人員」，每月經常性薪資需達2萬8000元，6月26日納入的「餐飲業」，專案職缺為「內、外場服務人員」與「廚務人員」，每月經常性薪資則需達3萬2000元。
最高補助12萬元
勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，求職者經公立就業服務機構推介專案職缺就業，符合相關規定可申請就業獎勵津貼，一般失業勞工穩定就業後每月發給6000元獎勵金；針對中高齡以上、二度就業婦女等特定對象每月1萬元，最高可領12個月。
另外，針對偏遠（特定）地區再加碼補助3000元；參加缺工工作相關職類職前訓練，學員結訓也可獲一次性參訓獎勵每5000元。為配合方案推動，勞動部也建置台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區，可至網站查詢方案及獎勵相關資訊及職缺。
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