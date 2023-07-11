從零學習！大學新鮮人首次擺攤賣咖哩飯 老攤販1舉動感動家長

所謂萬事起頭難，年輕人創業一定會碰到很多難關，此時如果獲得老鳥前輩們的傾囊相助，勢必能對該領域有更進一步的認識。一名女網友發露，兒子大學畢業後，開始學習如何擺攤，起初生意不太好，她便提議先賣給市場老攤販，沒想到意外促成一樁機緣，讓兒子獲得中肯的擺攤意見，令女網友直呼「真的非常感恩」。

原PO在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，今年兒子大學畢業，開始學習如何擺攤做生意，她在店面前空出一個位子，讓兒子擺桌子賣咖哩飯。她透露是從早上9點半開始賣完為止，因為才剛擺攤不久，準備的食材量沒有很多。

原PO坦言，起初兩個禮拜生意沒有很好，她提議可以先學習賣給市場攤販們，後續當然也遇到一些挫折，但也得到很寶貴的收穫。在商圈賣了40多年的蘿蔔絲餅攤販，連續買了2次咖哩飯，也不吝嗇給予一些中肯意見，令原PO直呼很感恩，也向蘿蔔絲餅攤販道謝，「你們不只蘿蔔絲餅好吃，心地更善良，祝福你們生意永遠興隆」。

女網友表示，兒子將咖哩飯賣給市場攤販時，獲得很珍貴的中肯意見。圖／擷自臉書社團「信義區三兩事」

貼文一出引發熱烈討論，吸引超過3千名網友按讚，許多人留言鼓勵，「年輕人只要願意認真實做都是優秀的」、「很棒，給魚吃不如給他釣竿！」、「現在肯吃苦努力的年輕人不多，加油」、「好棒的孩子！不論是擺攤或主動行銷，連很多成人都提不起這種勇氣耶！弟弟加油！媽媽的教育方式也很棒！」。

也有人提出建議，「創業考量的點很多，例如多研發新口味、找店面，還有網路行銷，如果有市集、園遊會等活動也可以多參與，增加曝光率」、「建議一下，吸引客人目光的是好吃的咖哩，不是大同電鍋...擺設再想一下，也給弟弟加油，真不簡單，一畢業就積極的尋找下一步，太認真」、「建議可以調整時段，一般便當店都早上10點半開始營業的」。

原PO也在留言區中感謝網友給予支持與鼓勵，笑說「外人說的一句話勝過媽媽的100句」，也強調兒子攤位還在起步階段，準備的食材量不多，每天早上9:30開始賣完為止。