她二度就業苦惱工作忙薪水少 網一看傻眼：這待遇非常不得了

許多母親在生完孩子後會選擇重回職場就業，不過隨之而來的問題便是如何在家庭及工作取得平衡。一位二度就業的母親在Dcard上發文，自己為了能準時接小孩下課找了一個離家近的行政工作，一個月有37K但十分忙碌，因此陷入苦惱，發文徵詢網友意見。

她表示這份行政工作並無淡、旺季之分，一直都十分忙碌，讓她深感疲憊。原PO坦言，雖然家庭重擔並不在她肩上，可為了兼顧家庭還是需要工作，但同時又不甘心自己如此忙碌卻只值這點薪水，所以發文詢問網友「一般行政人員薪水大概落在哪？有很忙嗎？有沒有其他工作可選擇？」

貼文一出，許多網友紛紛表示以行政職來說37K算高薪了，「不會吧，行政3萬7還能嫌阿，不然妳覺得要多少？」、「說直接點，行政的取代性高門檻低，37K已經算是非常不得了的待遇…」、「一個月有3萬7的行政算不錯了」、「37000差不多普考的薪水了，感覺還行」、「行政3萬7很高了，妳這樣講其他更有專業的行業，會覺得自己很悲哀」。

也有不少網友給出建議，「有大學學歷去國中、國小考個代理老師也是不錯選擇」、「職場對二度就業婦女的確比較不友善，要離職可以再考慮一下」、「看看能不能跟主管請求，調整自己的工作量～如果主管不答應妳調整，那再騎驢找馬找其他工作」、「妳都說經濟重擔不在妳身上了，少個5000換生活品質應該蠻划算的」。