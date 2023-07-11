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高中妹應徵飲料店！她見履歷寫這樣滿頭問號 網虧：程度堪憂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名飲料店員工遇到兩名女高中生來應徵，結果她們不僅當下沒準備好履歷，事後所寫的內容更大搞烏龍。 情境示意圖。圖／Ingimage
一名飲料店員工遇到兩名女高中生來應徵，結果她們不僅當下沒準備好履歷，事後所寫的內容更大搞烏龍。 情境示意圖。圖／Ingimage

許多學生會趁著暑假外出打工累積經驗，一名在飲料店上班的女網友表示，最近突然遇到兩名女高中生前來打聽是否缺人，便詢問她們有沒有帶履歷，結果卻得到「有帶但沒寫」的奇特回答。後來兩名高中生寫完履歷再拿過來，她一看履歷有些地方大搞烏龍，貼文曝光後，掀起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，有一次上班突然碰見兩位女高中生詢問店內是否缺人手，一旁的副店長見狀便問有沒有帶履歷應徵，兩名高中生猶豫回答「有帶但沒寫」，她當下感到詫異，但也認為只是小問題，而且高中生回去後，很快就將一般簡易履歷填寫完畢，再拿過來。

不過，在請副店長看履歷前，原PO仔細看了一遍高中生所寫的內容，發現很不對勁，首先是家庭欄位，兩名高中生可能沒看懂履歷排版，都勾成「子女」，其實該空格是詢問子女有多少人；應徵職務也僅填入飲料店名稱，但沒寫清楚到底要應徵一般工讀生還是暑期工讀生。

在「希望待遇」部分，兩名高中生皆沒提及工作量與薪資，反而分別寫了「不要太兇」、「好相處」，這令身處職場的原PO忍不住笑說「滿合理的」，但該欄位不是要填這個內容，也不禁感嘆，「回想一下我高中寫的履歷也沒長這樣啊？」。

女網友透露，女高中生在履歷「希望待遇」欄位寫上「不要太兇」、「好相處」。圖／擷自Dcard
女網友透露，女高中生在履歷「希望待遇」欄位寫上「不要太兇」、「好相處」。圖／擷自Dcard

貼文一出引發討論，許多人留言，「額...其實有點小無腦，我們店如果來這種，我第一個舉手否決，工作上一定被氣死」、「填寫方式真的很誇張欸，都是基本常識吧...」、「資訊時代還能這樣搞，以為打工就可以隨便了」、「高中生程度只有這樣，堪憂」。

也有人認為可能沒人教過這兩名高中生如何填履歷，「好笑歸好笑，但是這種事情如果沒有人教過，有可能寫錯，機會教育就好」、「如果以沒有工作經驗的人來說，其實第一次看到簡歷時，我也不知道怎麼寫」、「沒辦法啊，就算在學校教這種和他們生活有關的東西，他們也不聽啊，知識和常識都沒有也不在乎，而且也不會檢索和過濾網路資訊，因為一樣不聽」、「還蠻有趣的，有種『這就是年輕人啊！』的感覺，等他們過幾年回頭看應該會覺得自己很天真很蠢吧」。

有網友留言敲碗，很想知道老闆或者副店長的看法，原PO也更新內文說道，副店長看完履歷後，決定不讓這兩名高中生來面試了。

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