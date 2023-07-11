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客戶傳LINE語音訊息又長又臭！上班族怒：不能好好打字嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族用LINE和客戶溝通示意圖。本報資料照
圖為上班族用LINE和客戶溝通示意圖。本報資料照

比起寫信，很多上班族更常用通訊軟體LINE聯繫工作，不僅能獲即時回覆，也能留下清楚的文字訊息。有位ptt網友抱怨，他用LINE和客戶溝通，常常遇到客戶不愛打字，逕自傳幾十秒語音訊息，要他自己聽，讓他不堪其擾。

原po抱怨，一堆客戶傳訊息不打字，直接錄30秒的訊息，點開後不但背景有雜音聽不清楚，對方還口吃、一堆語助詞，最慘的是當忙完手邊工作要來處理這件事情，才發現壓根忘記對方講什麼，只好又重聽一次。他爆氣，「誰在給我傳LINE語音的試試看？」

po文釣出不少苦主，「真的，很有感！還有留一分鐘的那種」、「我也很不喜歡，有時候在很吵的地方根本聽不見，或是剛好在不適合聽語音的場合，為何不打文字讓我一目瞭然呢」、「前老闆也是這樣，真的很煩，還好已離職」、「很多老人都這樣」。

有人分享，「真沒辦法你可以把他講的內容整理成文字打在對話中，順便當作跟對方確認你有瞭解他說了什麼這樣，畢竟是客戶，你又不能跟他抱怨」。也有人表示已有解方，「如果有跟微信一樣的轉文字功能，或許就比較能忍受一點？」、「你可以去叫LINE跟微信一樣，出一個翻成文字的功能」。

LINE 微信 客戶 老闆 上班族

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