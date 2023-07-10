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他憂「練完功就跳槽大公司」是否太自私？ 網開解：別想太多

聯合新聞網／ 綜合報導
網友擔心跳槽會造成原公司麻煩。職場示意圖／ingimage
網友擔心跳槽會造成原公司麻煩。職場示意圖／ingimage

出社會投入職場後，不少人會將福利更加優渥的公司當作努力目標。日前，有網友表示自己於原公司已待兩年，主管也培養他能獨立自主完成工作。不過原PO指出，現在的公司屬該領域的二線，擔心若選擇跳槽至其他一線公司，是否太過自私？因此在PTT上發文，詢問其他網友意見。

「總覺得學完東西就跑，好像很壞，讓原本訓練我帶我的人覺得白費，我會覺得很不好意思、對不起。」原PO透露，在原公司待了兩年後，因想自我挑戰與領取更高薪資，故想跳槽至其他一線公司，但因原PO個性易替他人著想，擔心自己跳槽後，會造成原公司困擾，對於未來工作方向十分苦惱。

原PO補充，在詢問其他朋友建議後，發現多數人皆以追求自身利益為主，較少與原PO產生共鳴，所以他希望透過社群平台來了解過來人經驗。

對此，許多網友吐槽原PO，「明顯沒有被社會的鐵拳教訓過」、「當你做一樣多事情，卻領得比一線少，你就不會這樣想」，也有網友鼓勵原PO不要想太多，「練功完不就是要跳槽的嗎？年輕就是靠跳槽加薪啊」、「主管們都心知肚明，有能力的人遲早會走」、「你太善良了，公司留不住有戰力的人是公司的問題」。

PTT 職場 薪資

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