快訊

PLG／伸鹹豬手懲處出爐 代理執行長周崇偉兩職務都沒了

台南男網路嗆聲被人押走 深夜「頸部斷裂」丟包奇美醫院不治

制伏台東美工刀隨機割喉歹徒 英勇救人父子身分曝光

女學生面試假日工讀！業者拿「6大考題」她秒放棄：我只是要賺生活費

聯合新聞網／ 綜合報導
最近一名女學生去一間親子餐廳應徵工讀生，沒想到面試的時候，對方卻拿出了「應徵人員問卷」，上面列了「6大題目」，讓她相當傻眼。 圖／Canva
最近一名女學生去一間親子餐廳應徵工讀生，沒想到面試的時候，對方卻拿出了「應徵人員問卷」，上面列了「6大題目」，讓她相當傻眼。 圖／Canva

正逢暑假期間，不少學生會利用這個時間出外找打工，多賺一點錢。最近一名女學生去一間親子餐廳應徵工讀生，沒想到面試的時候，對方卻拿出了「應徵人員問卷」，上面列了「6大題目」，讓她直呼「我只不過想賺個生活費而已！」

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文指出，最近去面試一間親子餐廳的假日工讀生，結果面試的時候，對方拿出了一張「應徵人員問卷」，上面洋洋灑灑的寫了6大問題，讓她當下相當傻眼。

可見問卷的內容包含了「未應徵本公司以前、您的工作職務為何？有多久經驗？現在應徵什麼職務？如與先前不同、請說明為何轉職？並具備何種專長」、「請試說明最近二次離職的原因，請用80-150字說明」、「試說明，上一個工作從上班卡打開始、到下班打卡離開，你都做些什麼？以每日、每週、每月說明之」。

接著還有「你認為在公司工作中，您最在乎哪幾樣事情？」、「試對本公司的印象及公司營業方向加以說明、並說明你為何應徵此職位？需要多少時間進入工作狀況，分析已知的學習困難以及能承受的工作內容」、「如果我需要三封推薦函，您會找誰推薦？」。

女網友去親子餐廳面試假日工讀，結果卻收到了一張有6大題的問卷，讓她相當傻眼。圖／爆廢公社二館
女網友去親子餐廳面試假日工讀，結果卻收到了一張有6大題的問卷，讓她相當傻眼。圖／爆廢公社二館

原po表示，只是去應徵假日工讀生，沒想到對方就拿出了這張問券要她填寫，她直言只是去賺個生活費而已，最後也沒有見到面試官，就直接跟員工說先不面試了，然後就離開。

此文一出網友也熱議，「感覺在寫申論題…」、「寫這些薪水至少要月薪五萬吧」、「這是應徵某大企業的CEO嗎？」、「這面試讓我開眼界了…」、「這看起來都比較我考高考還難」、「面試台積電也沒寫這麼多廢話」。

但也有人認為，「每間公司人資面試SOP不一樣吧⋯覺得自己不適合就先離開了吧，怎麼現在每個都先Po上來公審一樣，這是現在的風氣嗎？」、「就基本問題而已也不願意答，一堆人當自己Elon Musk嗎？笑死」、「很正常的大公司應徵範本」。

面試

延伸閱讀

與校花女友第一次愛愛！男當下「1反應」退縮：好怕玷污她

阿堂鹹粥漲到300元！闆娘落淚吐「1句話」引公憤 網怒：得了便宜還賣乖

圓夢到迪士尼工作！ 台正妹曝「台灣人1舉動」：我當場哭出來

求職傷透腦筋…華為面試問「要先幫哪位客人倒水？」 陸網友被考倒

相關新聞

女學生面試假日工讀！業者拿「6大考題」她秒放棄：我只是要賺生活費

正逢暑假期間，不少學生會利用這個時間出外找打工，多賺一點錢。最近一名女學生去一間親子餐廳應徵工讀生，沒想到面試的時候，對方卻拿出了「應徵人員問卷」，上面列了「6大題目」，讓她直呼「我只不過想賺個生活費而已！」

年薪百萬算是好工作嗎？網友反應讓人意外

近日批踢踢上有鄉民發文詢問「什麼是好工作的定義？」原PO表示自己學歷經歷都很普通，私立科大畢業後，曾待過上市上櫃企業，目...

旅宿業缺工 勞動部雲嘉南分署助拳婦人逾10年重返職場

離開職場逾10年的姜美如，參加勞動部雲嘉南分署房務清潔人員訓練班，結訓隨即錄取飯店房務清潔人員，還考取旅館管理專業人員銀...

OL工作8小時沒和同事聊天出現「驚人變化」 釣出上班族喊：舒服

來到新職場，不只要熟悉工作內容，怎麼與同事相處也成為重要課題。近日一名女網友表示，在前公司上班時因為同事之間極少互動，自己也習慣安靜的氛圍了，怎料換了新工作，想開口跟人聊天找話題竟「結巴」，她也好奇詢問眾網友：「工作8小時都不聊天會變怎樣？」

華航睽違3年招募空服員 4000人報名僅錄取百人

中華航空股份有限公司疫情後首招客艙組員，今天舉行初試。華航說，睽違3年再度招考，1週內近4000人報名、預計錄取100人...

影／華航疫後首度招募空服員 近4千人報考錄取率不到3%

中華航空在新冠疫情後首度招募空服員，今天上午在華航園區舉行初試，睽違三年再度招考，短短一周報名時間吸引近4000位考生報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦