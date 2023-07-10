女學生面試假日工讀！業者拿「6大考題」她秒放棄：我只是要賺生活費

正逢暑假期間，不少學生會利用這個時間出外找打工，多賺一點錢。最近一名女學生去一間親子餐廳應徵工讀生，沒想到面試的時候，對方卻拿出了「應徵人員問卷」，上面列了「6大題目」，讓她直呼「我只不過想賺個生活費而已！」

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文指出，最近去面試一間親子餐廳的假日工讀生，結果面試的時候，對方拿出了一張「應徵人員問卷」，上面洋洋灑灑的寫了6大問題，讓她當下相當傻眼。

可見問卷的內容包含了「未應徵本公司以前、您的工作職務為何？有多久經驗？現在應徵什麼職務？如與先前不同、請說明為何轉職？並具備何種專長」、「請試說明最近二次離職的原因，請用80-150字說明」、「試說明，上一個工作從上班卡打開始、到下班打卡離開，你都做些什麼？以每日、每週、每月說明之」。

接著還有「你認為在公司工作中，您最在乎哪幾樣事情？」、「試對本公司的印象及公司營業方向加以說明、並說明你為何應徵此職位？需要多少時間進入工作狀況，分析已知的學習困難以及能承受的工作內容」、「如果我需要三封推薦函，您會找誰推薦？」。

女網友去親子餐廳面試假日工讀，結果卻收到了一張有6大題的問卷，讓她相當傻眼。圖／爆廢公社二館

原po表示，只是去應徵假日工讀生，沒想到對方就拿出了這張問券要她填寫，她直言只是去賺個生活費而已，最後也沒有見到面試官，就直接跟員工說先不面試了，然後就離開。

此文一出網友也熱議，「感覺在寫申論題…」、「寫這些薪水至少要月薪五萬吧」、「這是應徵某大企業的CEO嗎？」、「這面試讓我開眼界了…」、「這看起來都比較我考高考還難」、「面試台積電也沒寫這麼多廢話」。

但也有人認為，「每間公司人資面試SOP不一樣吧⋯覺得自己不適合就先離開了吧，怎麼現在每個都先Po上來公審一樣，這是現在的風氣嗎？」、「就基本問題而已也不願意答，一堆人當自己Elon Musk嗎？笑死」、「很正常的大公司應徵範本」。