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勞動部中彰投分署科技導覽 助屆退官兵轉銜就業

中央社／ 台中10日電

為協助青年屆退官兵轉銜就業，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天表示，運用虛擬實境（VR）科技行動裝置提供官兵身歷其境體驗台中訓練場訓練環境，了解多元職訓課程。

中彰投分署指出，為引導正值青年階段的國軍屆退官兵善用職訓資源提升技能水準，增進職場就業優勢，對接國家發展重點產業人力缺口，順利轉銜就業，分署運用時下最夯的虛擬實境科技，日前結合台中市榮民服務處舉辦「112年屆退官兵權益說明會」。

舉辦屆退官兵權益說明會，中彰投分署表示，除有多項符合國家重點產業相關職訓課程提供選擇外，並運用VR科技行動裝置提供官兵身歷其境體驗台中訓練場訓練環境，並參與虛擬導覽學習，吸引許多屆退官兵爭相體驗，透過虛實整合的互動體驗，深入了解多元的職訓課程，為無縫接軌職涯第二人生開啟更寬廣的機會。

中彰投分署指出，根據榮服處統計資料，每年服役9年以下的第2類官兵約占總退伍人數的8成，平均年齡約25.8歲，都是正值青年階段，為協助這些屆退官兵解決初次尋職缺乏專業技能轉銜的困難，特別前進營區宣導符合國家重點產業相關職業訓練課程資訊。

相關課程，中彰投分署表示，包括培育智慧機械產業人才的「精密機械班」及「電腦輔助機械製圖與製造班」等，這些訓練完全免費，也會輔導參加相關職類技能檢定及推介就業，協助青年屆退官兵轉銜就業爭取好薪。

此外，勞動部為引導青年對接國家國家發展重點產業所需人力缺口，7月1日起只要符合年滿15歲至29歲的青年考取重點產業相關證照，可申請「證照獎勵金」；後續再投入重點產業對應行業的工作，還有「就業獎勵金」可拿。

勞動部

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